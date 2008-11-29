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Что подарить любимому мужчине на Новый год?
Несмотря на то, что за окном только конец лета, о приобретении подарка для любимого к новогодним праздникам стоит задуматься уже сегодня. Почему? Все очень просто! В этом случае у вас будет время спокойно, обдуманно и без суеты выбрать оригинальный подарок любимому мужчине на Новый год.
Подарок для любимого мужчины на Новый год 2019. Какой он?
Новый год 2019 стремительно приближается, и уже сейчас стоит определиться с подарком для парня или мужа. Какой он будет: солидный, шуточный, прикольный – решать вам. Все зависит от предпочтений и склада характера вашей второй половинки. Допустим, ваш супруг или друг – серьезный бизнесмен, в таком случае мы можем подбросить вам следующие идеи для сюрприза:
Озорному, бесшабашному и жизнерадостному парню — любителю вечеринок в качестве презента лучше всего преподнести алкогольные игры, в которые можно играть большой компанией:
Лучший способ отпраздновать — это вечеринка
31 декабря мы попрощаемся с годом собаки и поприветствуем год желтой свиньи. Что он нам принесет, мы знать не можем, зато наверняка знаем, что как праздник проведем, такой настрой на весь год и получим. А лучшее начало праздника — это получение долгожданного подарка. Оригинальный презент не только порадует получателя, он способен поднять настроение и создать волшебную, праздничную атмосферу.
Хотелось бы добавить, что в интернет-магазине prazdnik-shop широкий выбор различных сюрпризов, как шуточных (вроде банки консервированных мужских носков), так и лимитированных, брендовых вещей.
Презент не обязательно должен быть дорогим, он, в первую очередь, должен подчеркивать ваше особое отношение к данному человеку, показывать всю глубину чувств. Даже скромная чашка, настенные часы, термокружка, подставка под гаджет, билет в кинотеатр или небольшой брелок может стать долгожданным и напомнить о каком-то совместно пережитом событии или эмоциях.
Выбрать достойный подарок нелегко, но, взяв на вооружение свои знания о любимом и наши нехитрые советы, думаем, вы сможете выбрать оригинальный подарок любимому на Новый год-2019, чем сделаете этот долгожданные праздник еще приятнее и незабываемее.
Удачных Вам праздников и хорошего настроения!
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