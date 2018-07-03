Податкова соціальна пільга в Україні в 2018 році

З наших зарплат вираховують 18% прибуткового податку, але можна зробити так, щоб платити менше. В Україні існує Закон "Про соціальну податкову пільгу".

Соціальна пільга прив'язується до прожиткового мінімуму і нараховується на маленькі зарплати.

Хто має право на пільгу і як нею скористатися

Після підвищення мінімальної зарплати в Україні, скористатися пільгою може далеко не кожен, але все ж багато громадян:

Люди, що працюють на половину ставки.

Особи, які утримують двох і більше дітей у віці до 18 років.

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, які мають дітей (дитину) до 18 років.

Особа, яка утримує дитину - інваліда (дітей - інвалідів) у віці до 18 років.

Як отримати знижку на прибутковий податок:

зверніться в бухгалтерію вашого підприємства за консультацією;

напишіть заяву на надання податкової пільги;

надайте документи, що підтверджують Ваше право на ПСП.

ВАЖЛИВО!

Податкова соціальна пільга:

застосовується тільки на заробітну плату в одному місці отримання доходу;

призначається тільки після написання заяви;

можна скористатися з місяця, в якому подано заяву.

03.07.2018 р Верховна Рада України прийняла законопроект про Соціальну пільгу для батьків, які взялися розвивати дітей в музичних школах, приватних дитячих садах і секціях. Держава поверне всі витрати на розвиток Ваших дітей, один раз на рік, при наданні всіх документів про витрати на їх навчання.