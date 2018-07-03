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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Податкова соціальна пільга в Україні в 2018 році
З наших зарплат вираховують 18% прибуткового податку, але можна зробити так, щоб платити менше. В Україні існує Закон "Про соціальну податкову пільгу".
Соціальна пільга прив'язується до прожиткового мінімуму і нараховується на маленькі зарплати.
Хто має право на пільгу і як нею скористатися
Після підвищення мінімальної зарплати в Україні, скористатися пільгою може далеко не кожен, але все ж багато громадян:
Як отримати знижку на прибутковий податок:
ВАЖЛИВО!
Податкова соціальна пільга:
03.07.2018 р Верховна Рада України прийняла законопроект про Соціальну пільгу для батьків, які взялися розвивати дітей в музичних школах, приватних дитячих садах і секціях. Держава поверне всі витрати на розвиток Ваших дітей, один раз на рік, при наданні всіх документів про витрати на їх навчання.
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