Вивчаємо математику в 5 класі на 12 балів

Початок навчання в 5 класі - це важлива подія в житті кожної дитини, адже вона переходить з молодшої школи в середню, де з'являється безліч нових предметів і вчителів, вражень і знайомств. Безумовно, дисципліни також стають важчими, і не завжди учневі вдається встигати за темпом, який диктує робоча програма вчителя.

Дана проблема особливо очевидна в математиці, так як варто дитині пропустити хоча б один урок і їй вже дуже складно наздогнати решту учнів у класі. Очевидним є той факт, що без допомоги батьків тут не обійтися і бідне засмучене чадо біжить за порадою до тата або мами. Але хто допоможе татові і мамі згадати всі математичні премудрості ?! Де можна освіжити свої знання, отримані багато років тому? Якісні решебники ГДЗ - ось відповідь на ці питання.

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