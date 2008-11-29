Як поступити в ВУЗ Чехії і скільки коштує навчання

Українці можуть отримати вищу освіту в Чехії безкоштовно до 26 років, якщо вчитися в державному Вузі на чеській мові. А вступати українські студенти можуть вже після 11 класу. Сертифікат ЗНО не потрібно, досить здати вступні іспити.

Вступні іспити

Подавати документи на вступ можна один раз на рік:

в державні Вузи до 28 лютого;

у приватні – до 15 липня.

Вузи з творчими напрямками проводять вступні програми на півроку раніше за інших (у січні - лютому), а подати документи необхідно вже до кінця листопада. Навчання починається як у всіх ВУЗах – у вересні - жовтні. Це пов'язано з високим конкурсом на дані спеціальності.

В приватні Вузи Чехії можна вступити без іспитів, достатньо внести оплату за навчання. Найкраще вступати відразу в кілька університетів або навіть на 2 - 3 спеціалізації одного університету. За можливість здати іспит потрібно буде сплатити від 20 до 30 євро.

При вступі на технічні, економічні та медичні спеціальності складаються стандартні іспити з предметів зі шкільної програми. Іспити на гуманітарні напрями – це тести на «загальні передумови до навчання» OSP SCIO, або тести на загальну культуру.

Тест OSP SCIO складається при вступі в деякі Вузи на юриспруденцію, психологію, медіа, політологію, економіку, соціологію. Для успішної здачі тесту шкільна програма не важлива. Він визначає, чи є у вас здібності, необхідні для навчання у вищому навчальному закладі, а саме – володіння почуттям мови, вміння логічно мислити, критично читати і бачити закономірності.

Документи для вступу:

український і закордонний паспорт;

копія атестату про середню освіту, нотаріально перекладена на чеську мову;

копія виписки з атестата про середню освіту, нотаріально перекладена на чеську мову;

документ про нострифікацію атестата про середню освіту;

3 кольорові фотокартки 4 х 5 див.

Знання чеської мови

Для вступу в державні Вузи потрібний рівень володіння чеською мовою – B2, творчі Вузи – А2. При вступі на англомовну спеціальність необхідний сертифікат міжнародного зразка типу IELS.

Варіанти вивчення:

Вивчити чеську мову самостійно в Україні задовго до початку навчання в Чехії.

Пройти річні підготовчі курси чеської мови в Празі.

Пройти річний курс підготовки при одному з приватних університетів. У цьому випадку, у вас будуть пільги під час вступу.

Особливості системи навчання

У Чехії існує 3 форми навчання: очна, комбінована (заняття проходять 2 дні в тиждень) і заочна. Варто зазначити, що тільки навчання на очній формі є підставою для отримання візи.

Ступені освіти класичні – бакалавр, магістр і докторант. Навчальний рік поділяється на два семестри: літній і зимовий. Червень і січень – час сесії. Така система дає можливість студенту перейти з одного навчального закладу до іншого на всій території ЄС.

В чеських ВУЗах немає конкретно встановлених термінів навчання, отримати диплом бакалавра можна за 3-5 років. Студент частково сам складає свій розклад занять, який складається з обов'язкових предметів та предметів за вибором. Причому студент може вибрати предмети не тільки на своєму факультеті, але і на інших факультетах Вузу.

Нострифікація документів про освіту

Так як шкільне навчання у Чехії триває 13 років, українським учням потрібно пройти нострифікацію – це процес порівнювання української освіти з чеськиою для того, щоб абітурієнта допустили до навчання. Сертифікат про визнання української освіти має бути на руках на момент зарахування до ВУЗу. Якщо нострифікація буде визнана частково, то необхідно буде здати іспити для її підтвердження, зазвичай це 3-4 іспити.

У більшості випадків нострифікація проводиться безкоштовно. Однак деякі Вузи можуть вимагати оплати за розгляд заяви. Є також різні агентства, які допомагають пройти нострифікацію, вартість від 300 євро.

Документи для нострифікації:

атестат про середню освіту (нотаріально завірена копія);

додаток до атестату (нотаріально завірена копія);

завірена копія виписки з годинами за останні 3 роки навчання або оригінал;

копія останнього розвороту закордонного паспорта.

Термін очікування результату зазвичай становить близько 2-х місяців.

Популярні ВНЗ Чехії і напрямки навчання

Найбільш популярними є технічні та медичні напрямки, слідом за ними йдуть гуманітарні й економічні. Школа кіно і телебачення Празької академії мистецтв – одна з кращих в світі.

У країні всього 26 державних вищих навчальних закладів і 45 приватних. Найпрестижніші ВУЗи:

Карлів університет

Технічний університет в Брно

Празький Економічний Університет

Масариков університет

Сілезький університет в Опаві

Університет Палацького в Оломоуці

Університет Томаша Баті в Зліні

Вартість навчання у Чеських ВНЗ

Навчання в приватних ВУЗах хоч і платне, але ціни дуже помірні – від 2000 євро в рік. Студентам іноземцям щомісяця виплачується «житлові виплати» – близько 50 євро. У приїжджих студентів є право поєднувати навчання з роботою.

Інвестиція, яка знадобитися на перший рік перебування в Чехії, становить від 8 до 10 тис. євро. Що включено в цю суму:

Підготовчі курси в Чехії. Оскільки навчання і вступні іспити у Вузи Чехії відбуваються на чеській мові, рівень володіння нею повинен бути на високому рівні. До того ж в будь-якому випадку необхідно буде перебувати в Чехії під час нострифікації документів і, в разі необхідності, здачі нострифікаційних іспитів. Вартість підготовчих курсів від 3000 євро за курс.

Проживання в Чехії. Проживання у студентському гуртожитку в Чехії обійдеться вам в 150 – 200 євро на місяць вартість оренди квартири в Празі від 300 до 500 євро. Вартість залежить від рівня комфортабельності й місця розташування гуртожитку, кількості чоловік в кімнаті

Харчування. Живучи в Чехії, на харчування ви будете витрачати приблизно 200-250 євро на місяць.

Навчальна віза в Чехію

Оформлювати навчальну візу в Чехію можна відразу після отримання підтвердження про прийняття до ВНЗ.

Необхідно зібрати наступний пакет документів:

заповнена та власноруч підписана анкета на отримання візи;

український і закордонний паспорт;

3 фото (35х45 мм).

довідка про несудимість, перекладена на чеську мову та завірена судовим перекладачем в консульстві Чехії;

повідомлення про зарахування в чеський ВУЗ;

документ про надання житла в Чехії;

довідка з банку про залишок суми на картці (сума повинна бути не менше 4500 євро);

медична страховка терміном на півроку вартістю близько 425 євро;

дозвіл на виїзд від 2-х батьків, перекладений на чеську мову та завірена судовим перекладачем в консульстві Чехії (якщо немає 18 років).

Необхідно зібрати всі документи в оригіналах (копії в посольстві не приймають).

Перспектива працевлаштування

Після 3 років навчання в приватному Вузі і отримання диплома бакалавра ви зможете розпочати кар'єру у фірмах Чехії. Ця можливість у студентів державних Вузів відсутня – необхідно продовжувати навчання в магістратурі.

Маючи чеський диплом, ви без проблем зможете працевлаштуватися як в самій Чехії, так і в будь-якій країні Європи. Західні компанії охоче працевлаштовують фахівців з чеським вищою освітою.

В цілому, складається сприятлива ситуація для українців. Міжнародні компанії активно виходять на ринок Чехії і шукають фахівців зі знанням додаткових мов і досвідом міжнародного спілкування.