Хлорована вода викликає рак

Хлорування води – один з основних методів знезараження питної води. У той же час утворюються сполуки хлору небезпечні для здоров'я.

Міста забезпечується питною водою з водогону річок. Крім цього є ще підземні джерела.

За останніми даними якість питної води за бактеріологічними показниками на 0,3% не відповідає вимогам. За вірусологічним показниками, хоч це буває рідко, але на 1,5-2% теж не в нормі. Гірше йдуть справи з тригалогенметанами, які утворюються при знезараженні води хлором.

Відповідно до нормативу, цей показник повинен нормуватися з 2015 року. Зараз же відсоток невідповідності питної води у за тригалогенметанами становить 83%.

Виявляється, застосовуваний у якості дезінфектора води, хлор, є небезпечним канцерогеном.

Вживання хлорованої води може призвести до раку стравоходу, прямої кишки, молочної залози, гортані, захворювань печінки.

Як же вберегти себе від бактерій і шкідливих сполук? Відповідь одна – не пийте воду з-під крана!

Купуйте бутильовану воду, при цьому важливо знати, що буває мінеральна, природна та столова вода.

Не слід зловживати мінеральною водою, так як в організмі буде утворюватися надлишок мінералів. Природно-столові води можна вживати щодня.

Природно-столові води, видобуваються з зареєстрованого підземного джерела. В них збережені всі природні матеріали. При виготовленні природних вод не застосовується ніяка обробка, яка може порушити природний склад води.

Срібло, кажуть, добре очищає воду. Не зовсім так, срібло лише дезінфікує воду, але від шкідливих домішок позбавити воно не в силах. Так що можете витягнути свої ложки, вилки з бутлів із водою.

Користуйтеся побутовими фільтрами для очищення води. Не економте на фільтрі, дешевий - може нашкодити подвійно. Сам фільтруючий елемент потрібно регулярно міняти.

Від шкідливих домішок допоможе позбутися і природний фільтр – шунгіт. Шунгіт здатний поглинати шкідливі солі і виділяти у воду корисні, відсутні елементи.

Пам'ятайте, що 80% всіх захворювань пов'язані зі споживанням неякісної води. Пийте хорошу воду, будьте здорові і живіть довго.