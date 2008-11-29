Субсидії по-новому: що зміниться в новому опалювальному сезоні

Основні зміни цього року - зниження соціальних норм, нововведення для безробітних та інші зміни при нарахуванні державної допомоги на оплату послуг ЖКГ.

Трохи більше ніж через місяць почнеться новий опалювальний сезон і багато українців знову почнуть звертатися за отриманням субсидії. В цьому році в уряді вже прийняли ряд змін, про які ми хочемо нагадати всім, хто претендує на державну допомогу.

Змінився майновий ценз

Чиновники вирішили, що люди, які проживають у великих будинках або квартирах не мають права користуватися субсидією. При цьому не важливо, скільки людей прописано в тому чи іншому приміщенні.

Кабмін з 1 травня посилив умови надання житлових субсидій. Так, з 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинок -200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлоплощі будуть оплачувати послуги в повному обсязі.

Не допоможе навіть поділ особового рахунку

- Розділ особистих рахунків в даному випадку не вирішить ситуацію, - розповів гендиректор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко. - Домогосподарство залишається одне, адреса одна і відповідно розділ особистих рахунків особливо не вирішує питання. Дійсно, можна розділити право власності і по суті встановити різні адреси, і тоді це буде вважатися відповідно різними житловими приміщеннями. Але в даному випадку ми говоримо, що ця процедура досить складна і дорога.

Виняток в даному випадку встановлено для прийомних сімей, для багатодітних сімей, для дитячих будинків сімейного типу.

Також, якщо у власності сім'ї є автомобіль, яким менше п'яти років, крім мопеда і авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть.

Всіх занесли до реєстру і перевірятимуть

Для того, щоб строгість законів не компенсувалася необов'язковістю їх виконання, в Україні запустили так званий реєстр одержувачів субсидій. Система працює з перебоями, але вже "видала" більше 20 000 громадян, які отримували подвійну субсидію.

Також в Мінсоцполітики обіцяють посилити перевірки з метою виявлення безбідних субсідіантов. Цієї осені їх списки будуть переглядати повторно - вже вдруге в цьому році. Раніше таку процедуру проводили раз на рік.

Безробітним бути невигідно

Крім того, тепер тим, хто дійсно безробітний, необхідно буде стати на облік в центр зайнятості. Якщо людина претендує на субсидію, але не реєструється як безробітний, то чиновники вважають, що насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном. Таким людям органи соцзахисту автоматом вважатимуть дохід три прожиткові мінімуми - 5286 грн.

При цьому перебувати довгий час на обліку в центрі зайнятості і відмовлятися від роботи, щоб отримувати субсидію, не вийде. Як розповіли в Мінсоцполітики, субсидія буде нараховуватися тільки в той період, поки людина отримує допомогу по безробіттю. Ці виплати будуть враховані як фактичні розміри доходів. Як кажуть в центрах зайнятості, за відмову від двох відповідних варіантів роботи людина знімається з обліку.

При цьому українці знаходять способи знизити свої офіційні доходи. Як розповідають в центрах зайнятості, бувають випадки, коли роботодавці виставляють вакансії на одну суму зарплати, а людина приходить і просить поставити мінімалку, щоб не втратити субсидію або допомогу малозабезпеченій сім'ї.

Знизилися соціальні норми

Також з метою зменшення розмірів виплат в уряді щороку знижують так звані соціальні норми споживання, згідно з якими розраховується субсидія.

В цьому році з 1 травня соціальна норма на газове опалення знижена з 5 до 4,5 кубометра на 1 кв. м площі, електроопалення тепер розраховується виходячи з 30 кВт на 1 кв. м площі.

І це ще не все. За словами кабмінівських чиновників, існують плани до 2019 року скоротити соціальну норму до 4 кубометрів газу на місяць на метр опалювальної площі. Також буде знижена і норма в Гкал.

Нововведення з газовими лічильниками - на затвердження

Ще одне нововведення, яке може вступити в силу в цьому році торкнеться лічильників на газ. Чиновники планують відмовляти в субсидії тим, хто відмовився від установки квартирного лічильника газу. В уряді вважають, що відсутність приладів обліку не мотивує людей економити і дозволяє витрачати більше. За словами чиновників, українці з лічильниками в середньому витрачають приблизно на 30% менше блакитного палива.

Але при цьому не потрібно бігти в газову контору і вимагати поставити вам лічильник. Якщо ви не відмовилися від нього, то субсидія як і раніше буде нараховуватися. Щоб відмовили в субсидії, сім'я повинна письмово відмовитися від установки лічильника за рахунок державної програми або постачальника. Правда поки що ця пропозиція не набрала чинності, вона відправлена на доопрацювання.