Німеччина хоче зруйнувати монополію фінансової системи США

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас ставить під сумнів доцільність збереження монополії США на глобальну платіжну інфраструктуру і закликає створити незалежну від Америки нову платіжну систему, яка дозволить Брюсселю не озиратися на Вашингтон під час проведення міжнародних фінансових операцій і, таким чином, врятувати ядерну угоду між Іраном і Заходом.

"Європа не повинна дозволяти США діяти над нашими головами і наносити нам шкоду. З цієї причини важливо зміцнити європейську автономію шляхом створення незалежних від США платіжних каналів, включаючи Європейський валютний фонд і незалежну SWIFT-систему", - написав Маас у вівторок в німецькій газеті Handelsblatt .

На думку глави німецького зовнішньополітичного відомства, для Європи життєво важливо зберегти іранську угоду.

"Існуюча угода набагато краще, ніж загрозлива всьому Близькому Сходу вибухонебезпечна криза", - упевнений Маас.

Іншими словами, Європа більше не хоче бути васальним суб'єктом в американській монополії на глобальні платежі і буде активно створювати власну SWIFT-систему, яка не буде підпорядковується будь-яким примхи Вашингтона, зазначає портал zerohedge.com.

Базована в Бельгії глобальна платіжна мережа SWIFT дозволяє фінансовим установам по всьому світу відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції. Керівництво системи стверджує, що SWIFT політично нейтральна і незалежна, хоча раніше вона використовувалася для блокування транзакцій і забезпечення дотримання санкцій США проти різних країн, в першу чергу Ірану.

У 2012 р датська газета Berlingske стверджувала, що американській владі вдалося накласти арешт на гроші, переведені датським бізнесменом в німецький банк за партію кубинських сигар, на які США наклали санкції. Операція була здійснена в доларах, що дозволило Вашингтону заблокувати її.

Стаття міністра закордонних справ Німеччини вказує на масштаб дилеми, перед якою стоять європейські політики, в той час як вони з усіх сил намагаються зберегти угоду з Іраном, долаючи наслідки введених Трампом санкцій проти компаній, які ведуть бізнес з Тегераном.

Маас також закликав до створення "збалансованого партнерства" з США, в якому європейці будуть займати ті "позиції, які залишають Штати". Європа повинна, за його словами, "сформувати противагу, коли США перетинають червоні лінії".

Ще навесні ЄС пообіцяв захистити європейський бізнес від прийнятих Вашингтоном каральних заходів, але це не змогло переконати європейські компанії, які більше стурбовані збереженням доступу до прибуткового ринку США, ніж скромними можливостями Ірану.

У липні Вашингтон офіційно відхилив заклик керівництва ЄС звільнити ключові галузі (фінанси, енергетика та охорона здоров'я) від американських санкцій.

SWIFT, швидше за все, також постраждає: якщо система не отримає виняток від санкцій, США зажадають відключити іранські банки від платіжної мережі до початку листопада, в іншому випадку можуть бути накладені контрзаходи, як проти членів правління системи, так і проти фінансових установ, що використовують її . Американці можуть вдатися до заморожування активів, заборони на поїздки в США для фізичних осіб, а також заборонити винні банки вести бізнес в Америці.

Жорстке попередження Маас з приводу домінування США в глобальних платежах також пов'язано з різким погіршенням відносин між Німеччиною і США останнім часом. Не так давно Трамп відчитав Берлін за великий профіцит торгового балансу, за відносно низькі військові витрати і підтримку "Північного потоку-2".

У свою чергу Берлін не приховував свого невдоволення з приводу виходу Трампа з угоди з Іраном і Паризького договору щодо клімату, запровадження мит на європейську сталь і алюміній. Німці також ставлять під сумнів прихильність Америки НАТО.

Головний висновок: Європа втомилася від непередбачуваної поведінки Вашингтона і планує завдати у відповідь удар по найчутливішому місцю Америки - по грошах.