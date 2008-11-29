Советует гастроэнтеролог: как диагностировать и лечить язву

В мире, язва желудка диагностирована у 10% населения. Врачи говорят, что масштабы сопоставимы с эпидемиями. Недуг, в основном, возникает у людей в 30-50 летнем возрасте. Самые активные годы приходится частично тратить на борьбу с неприятными проявлениями. Сегодня существуют действенные методы лечения. Важно только обратиться к хорошему врачу.

Кто в группе риска?

Раньше считалось, что язва желудка возникает из-за неправильного питания. Однако врачи доказали, что у болезни есть возбудитель – бактерия, которая передается через слюну, посуду и даже от матери к ребенку. Часто мама облизывают соску перед тем, как дать пустышку малышу, предполагая, что она убрала с поверхности микробы. Но в ее организме может находиться возбудитель язвы, и ему легко справиться с неокрепшим детским иммунитетом. Вирус отличается длительным инкубационным периодом, и проявиться язва может уже во взрослом возрасте под влиянием стресса, переедания, длительных голодовок. По статистике, 70% случаев язвы желудка – это вирус. Остальное – неправильный образ жизни пациентов.

Установлено, что язва часто поражает представителей конкретных профессий. Это водители, работники железных дорог, шахтеры, людей, работающих на вахте, по сменам. Интересно, что у студентов и работников, которые много времени проводят в офисе перед компьютером, язва желудка возникает реже – у них диагностируют гастрит. Это подтверждает факт: возникновение язвы связано с высокими нагрузками и сильными стрессами.

Диагностика язвы желудка

Язва может проявляться болями в желудке без других симптомов. Многие предпочитают их игнорировать и принимать медикаменты из аптеки. Важно вовремя определить степень заболевания и назначить адекватное лечение. Это может сделать грамотный гастроэнтеролог.

Нас часто пугает необходимость стоять в очередях и тратить время в обычной клинике. Сегодня насыщенный график не будет препятствием для обследования. Например, на сайте medlife можно найти врача в максимально удобном для вас районе и записаться на прием. Вы сможете контролировать время и уделите внимание качественной диагностике, которая позволит назначить эффективный курс лечения.

Как правило, диагностические мероприятия при язве включают:

Анализ крови – биохимический и общий. ПЦР – выявление ДНК возбудителей, позволяя поставить точный диагноз даже на начальной стадии. УЗИ. Рентген. Анализ состава желудочного сока. Эндоскопия – способ осмотра слизистой оболочки позволяет исключить вероятность онкологии и выявить присутствие бактерий, провоцирующих развитие язвы. Исследование кала – язва часто проявляется примесями крови в биоматериале. Проверка на ВИЧ, гепатит.

Лечение язвы желудка

Терапия направлена на устранение возбудителя, и пациенту назначаются антибиотики. Дополнительно рекомендуется:

Диета – врач назначает систему питания в зависимости от стадии заболевания (обострение, хроническая форма).

Лечебная физкультура для улучшения обмена веществ.

Седативные препараты, снижающие уровень стресса и тревожности.

Лечение может быть временным или предполагать прием препаратов и ограничения в питании на всю жизнь. Не стоит противиться советам врача, ведь от этого зависит здоровье. Если соблюдать правила, язва желудка не повлияет на качество жизни. Придется регулярно проходить медицинский осмотр и контролировать течение болезни.

В запущенных случаях единственным выходом становится операция, когда пораженная часть желудка удаляется. Этого можно избежать, благодаря эффективным методикам лечения и своевременному обращению к специалисту. Сегодня это может позволить себе даже самый занятой человек!