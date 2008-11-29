Чи зможуть США звести експорт іранської нафти до нуля?

Чи зможуть санкції США привести до повного припинення експорту нафти з Ірану? Обмеження були введені в травні цього року, і у покупців є час припинити покупки до листопада.

США готові домогтися зниження експорту іранської нафти до нуля. Таку заяву зробив радник з національної безпеки США Джон Болтон. До сих пір дії американської влади були цілком успішними.

Іран втратив вже близько третини покупців нафти. Все більше країн і компаній відмовляються від закупівель вуглеводнів у Ірану.

У серпні сукупний обсяг експорту нафти і газоконденсату з Ірану став мінімальним майже за 1,5 року - 2,06 млн барелів на добу проти 3,09 млн в квітні.

Найбільш активно скорочуються поставки в Європу. У порівнянні з березнем в серпні вони впали майже вдвічі - до 12 млн барелів, а до листопада всі найбільші клієнти Ірану, включаючи Total, Eni, Saras, Repsol, Cepsa і Hellenic Petroleum, мають намір повністю згорнути операції.

"Хто робить бізнес з Іраном, той не робить бізнес зі Сполученими Штатами", - твіти Трампа завжди були убивчо прямолінійними, без іносказань, і цей теж не підвів.

Знижує покупки навіть Китай, і це при тому, що національна іранська нафтова компанія знизила відпускні ціни.

Відзначимо також і той факт, що серйозне зниження покупок спостерігається з боку другого за величиною імпортера іранської нафти - Індії. У серпні поставки знизилися з 706,5 тис. барелів на добу до 204 тис. барелів на добу.

Якби Індія дотримувалася санкції США, експорт нафти Ірану впав би до 1,5 млн барелів на добу. Згідно з повідомленнями Індія не хоче повністю припиняти свої покупки, і, подібно до Китаю, вона продовжить купувати іранську нафту. Проте Індія може вдатися до нових джерел поставок, включаючи американську нафту. Відзначимо, що імпорт нафти з США до Індії неухильно зростає і в травні досяг 264 тис. барелів на добу.

Індія поки намагається балансувати між США і Іраном. Для цього є ряд причин. Безумовно, країна хоче зберегти свій зв'язок з фінансовою системою США, але і відмовитися від покупок іранської нафти вона не може. Через обвальне падіння видобутку в Венесуелі Індія і так зіштовхується з дефіцитом поставок.

Ще один крупний імпортер іранської нафти - Туреччина.

Очікується, що Туреччина буде слідувати санкціям США, однак недавній дипломатичний розкол між країнами і критична економічна ситуація можуть спонукати Анкару зберегти покупку нафти у Ірану, оскільки це найбільш дешевий варіант.

Відповідь на головне питання, чи зможуть Штати повністю знищити іранський експорт нафти, швидше негативний, однак вплив санкцій дуже сильний. Якщо Індія і Китай скоротять закупівлі хоча б на 50%, то більшу частину нафти Ірану доведеться відправляти в плавучі сховища.