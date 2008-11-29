Грибкові вугрі: що це таке, чому виникають і як лікуються

У вас коли-небудь були висипання, які не проходили кілька тижнів, а може й місяців, незалежно від того, що ви з ними робили? Вони складалися з декількох прищиків? А як щодо невеликого, але відчутного свербіння? Можливо, у вас були прищі, відомі як pityrosporum folliculitis. Хоча ці недосконалості і виглядають як звичайне акне, насправді вони викликані не бактеріями, а грибком pityrosporum (інша назва - malassezia), у зв'язку з чим деякі фахівці і називають це грибковими вуграми.

«Люди називають їх грибковими прищами, тому що на вони дуже схожі на вугрі, - каже Gizmodo Адам Фрідман (Adam Friedman), дерматолог з Університету Джорджа Вашингтона (George Washington University). - Іноді це і правда може заплутати навіть професійне око ».

Але хоча грибкові вугрі досить складно ідентифікувати, pityrosporum folliculitis активно обговорюється користувачами мережі. Наприклад, на Reddit про них вперше заговорили в кінці 2013 року, але дискусія досі не втратила своєї актуальності. «Цікаво, чому так мало говорять про грибкові вугрі», - написав тоді один з користувачів, пояснивши, що це таке. З тих пір зібрано безліч коментарів і фото людей, стурбованих тим, що їх акне може мати грибкове походження.

Як це відбувається

Malassezia заражає волосяні фолікули так само, як бактерії при традиційному акне. Вона існує в фолікулах, харчується маслами (які виробляються шкірою або додаються з продуктами догляду) та викликає запалення. Іноді в цю пастку потрапляють омертвілі клітини, так що прищик стає більше, а запалення - сильніше. Грибкові вугрі, як і звичайні вугрі, можуть бути червоними, сірими або білими. Основними відмінностями в даному випадку є свербіж і той факт, що у вас з'являється відразу кілька прищиків.

Оскільки malassezia fungi люблять масла, вони найчастіше збираються в Т-зоні - лоб, ніс і підборіддя. Втім, прищики можуть з'явитися і в іншому місці, наприклад, на обличчі, грудях, спині або плечах. Важливо мати на увазі, що грибки відмінно почувають себе в теплому і вологому середовищі, так що грибкові вугрі більше поширені в жаркому кліматі.

Що з цим робити

Лікарі підкреслюють, що проблема полягає в тому, що люди схильні ідентифікувати стан як бактеріальні вугри і лікувати його відповідно. Це, в свою чергу, може погіршити ситуацію. Так, застосування антибіотиків, які іноді призначають для боротьби з вуграми, може змінити бактеріальний склад шкіри таким чином, що грибки виявляться у виграші. Не кажучи вже про те, що без належного лікування грибкові вугри можуть зберігатися протягом багатьох років.

«Наша шкіра схожа на гігантську чашку Петрі, - пояснює Фрідман. - Звучить не дуже, але на ній дійсно живуть понад п'ятсот видів бактерій, не рахуючи вірусів і грибів. Але це добре, оскільки вони створюють додатковий захисний шар від потенційних патогенів. Якщо порушити баланс, контроль буде ослаблений ».

Використання Бензоілпероксід або саліцилової кислоти, найпоширеніших компонентів для лікування прищів, не погіршить стан. Але, звичайно, і не поліпшить його - просто тому, що вони не націлені на боротьбу з грибковими вуграми.

Але що тоді робити? Перше і головне - використовувати продукт, який буде працювати саме з грибками. Адам Фрідман пропонує взяти для цього шампунь від лупи, оскільки лупа також викликається malassezia fungus, але іншим його видом. Ну, а якщо ви прийшли в аптеку за чимось спеціальним, то шукайте засіб з кетокозанолом в складі якого, як показують дослідження, справляється з усіма типами malassezia fungus. Хоча для того, щоб отримати максимально правильне лікування, найкраще звернутися за допомогою до дерматолога.