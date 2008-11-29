В Україні легалізують криптовалюту і введуть податок

Незабаром Верховна Рада планує узаконити 5-відсотковий податок на вивід криптовалюти з бірж в реальні гроші. Над законопроектом працює Олексій Мушак, депутат БПП. За інформацією в процесі беруть участь 20 представників різних компаній.

Проект закону подадуть у вересні. З 2019 року і до 2025 року тимчасово буде введено податок в 5% на різницю між вартістю продажу токена і офіційною ціною покупки. А для фізосіб передбачено також військовий збір в півтора відсотка.

Крім виведення активів, податок стягуватимуть за покупки товарів або послуг. Однак оподаткуванню не підлягають операції між криптовалютами.

Даний податок можна розцінювати як легалізацію доходів від роботи з криптовалютою. На ринку даний законопроект отримує позитивні відгуки. Однак точні обсяги ринку, де буде стягуватися податок, поки ще невідомі. Імовірно, це 2-3 млрд грн.

Регулятором кріпторинку стане Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, яка буде видавати ліцензії кріптовалютним біржам і обмінникам, а також регулювати ринок ICO.