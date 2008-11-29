Снепчат дисморфія: що потрібно знати про розлад психіки, викликану соцмережами

Популярні додатки, такі як Snapchat і Facetune, які дозволяють користувачам змінювати свій зовнішній вигляд, приховуючи недосконалості шкіри, збільшуючи очі і губи і зменшуючи ніс, стають причиною небезпечної тенденції. Найсильніше, кажуть експерти, це помітно у юних фатов додатків, які, надивившись на ідеальну картинку в них, перестають приймати власну зовнішність. Все це має неофіційну назву - снепчат дисморфія.

В есе для журналу JAMA Facial Plastic Surgery вчені з Бостонського університету (Boston University) повідомляють, що 55% пластичних хірургів мали принаймні одного такого клієнта в своїй практиці за останні кілька років. Це, зауважують автори статті, говорить про те, що недосяжні стандарти краси, встановлені соціальними мережами і додатками для редагування фотографій, стимулювали явище.

Як пише Newsweek, попередні дослідження показали, що раніше клієнти клінік пластичної хірургії в основному прагнули наслідувати зовнішнім виглядом знаменитостей. Тепер же мова йде про їх власну зовнішність, тільки неприродно (в кращу сторону, як їм здається) змінену. Фахівці повідомляють, що нерідко на першій консультації їм демонструють той чи інший фільтр Snapchat, щоб пояснити, яка в підсумку повинна бути картинка.

«Це тривожна тенденція, тому що ті, хто орієнтується на подібні додатки як стандарт краси, прагнуть до недосяжного ідеалу, не цілком усвідомлюючи різницю між фантазією і реальністю», - пишуть дослідники.

Сьогодні, додають вони, корекція форми носа, філери в вилицях і усунення лицьової асиметрії є найпопулярнішими пластичними запитами, поряд з ринопластикою і лифтингом століття. Тільки в 2017 році хірурги виконали 17,5 мільйона таких процедур, що на 2% більше, ніж в минулому році. Так, відсоток невеликий, але вже в наступному році, прогнозують експерти, зростання стане інтенсивніше. Принаймні тому, що в період з 2000 року кількість Facetune-операцій зросла на вражаючі 200%.

Фахівці Anxiety and Depression Association of America нагадують, що пацієнтів, котрі відчувають негативні емоції по відношенню до свого тіла, в сучасному світі більше, ніж будь-коли. Крім схильності до пошуку недоліків там, де їх немає, такі пацієнти часто ізолюють себе від суспільства, страждають депресією або обсесивно-компульсивним розладом, стикаються з суїцидальними думками.

Особливу небезпеку в даній ситуації становить те, що снепчат дисморфія вкрай поширена серед молоді. Дослідження підлітків в 2015 році показало, що ті з них, хто користувався додатками для обробки фотографій дуже активно, повідомляли про більшу незадоволеність власною зовнішністю, вагою або формою тіла і частіше сиділи на дієтах.

У молодих жінок, які часто ділилися своїми фотографіями в соціальних мережах, використовуючи їх як спосіб соціальної валідації, також з більшою ймовірністю розвивалася тілесна дисморфія і розлади харчування.

Рішення проблеми невдоволення собою, підсумовують автори статті, варто шукати не в хірургії, а в терапії. Так, з дисморфією, за їхніми словами, досить ефективно справляються бесіди з психологом і, в деяких випадках, препарати, що підвищують рівень серотоніну.