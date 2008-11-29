|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Вартість навчання в Польщі для українців. Умови вступу
Вступити в польський ВУЗ можна після 9 або 11 класів середньої школи. При цьому не потрібен сертифікат ЗНО. Скільки коштує вища освіта в Польщі для українців і як поступити?
Куди поступити
Практично у всіх польських ВУЗах є місця для іноземців, в тому числі і для українців. Вчитися можна на денному або заочному відділенні. Великою популярністю користуються такі навчальні заклади:
Вступна кампанія
Подавати заявку на вступ слід за рік, інакше може не виявитися вільних місць. З 1 вересня 2018 року необхідно записуватися на вступ в 2019 році.
Навчальний рік у польських ВУЗах починається з 1 жовтня і триває 8 місяців.
Умови вступу
Для навчання в Польщі підготуйте такі документи:
В університети Польщі можна вступити без іспитів, також не потрібні результати зовнішнього незалежного оцінювання. Зарахування відбувається на підставі оцінок в атестаті, в деяких випадках можуть бути проведені вступні випробування.
В Україні є спеціальні центри, які допомагають вступити в польський ВУЗ. Вони консультують, допомагають підібрати університет і напрям навчання, допомагають з документами, переїздом, поселенням. Такими послугами займаються ОсвітаПоль, Eurostudy і інші компанії. Вартість допомоги від 300 до 900 євро.
Витрати на проживання, харчування, проїзд
Студенти денного відділення проживають в гуртожитках або знімають окреме житло. Проживання у Польщі обійдеться від 100 до 200 євро на місяць. Така ж щомісячна сума буде потрібно на харчування, проїзд та інші витрати.
Проїзд з України до Польщі обійдеться від 800 грн, в залежності від виду транспорту і початкових, кінцевих пунктів призначення.
Викладання у польських вищих навчальних закладах ведеться польською або англійською мовами. У серпні-вересні можна пройти курси з вивчення польської мови, їх вартість близько 200 євро.
Вартість навчання
Навчання в Польщі буває безкоштовним і платним. Вартість навчання залежить від обраного факультету і мови викладання. У Варшаві більш дорога освіта, дешевше вчитися в Любліні або Кракові. Викладання польською мовою дешевше, ніж англійською.
При надходженні вноситься єдиний внесок у розмірі від 100 до 400 Євро. Середня вартість навчання в Польщі для українських студентів (бакалавр) від 1000 – 5000 Євро.
Оплата за навчання вноситься щомісяця, за семестр чи за рік.
Переваги отримання вищої освіти в Польщі
Навчання в Польщі дає можливість отримати гарні знання за невисоку вартість в порівнянні з іншими країнами Євросоюзу. З отриманим дипломом можна працювати в будь-якій країні Європи.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com