Вартість навчання в Польщі для українців. Умови вступу

Вступити в польський ВУЗ можна після 9 або 11 класів середньої школи. При цьому не потрібен сертифікат ЗНО. Скільки коштує вища освіта в Польщі для українців і як поступити?

Куди поступити

Практично у всіх польських ВУЗах є місця для іноземців, в тому числі і для українців. Вчитися можна на денному або заочному відділенні. Великою популярністю користуються такі навчальні заклади:

Краківський Державний Педагогічний Університет Державний Університет «Люблінська Політехніка» Державний Університет імені Марії Кюрі-Склодовської Вроцлавська вища школа прикладної інформатики «Горизонт» Польсько-Японський Університет комп'ютерних технологій Ягелівский Університет Варшавський національний Університет Варшавський політехнічний Університет Лодзький політехнічний Університет Вроцлавський Університет Університет інформаційних технологій та менеджменту Університет екології та управління Університет косметології Люблінський політехнічний Університет

Вступна кампанія

Подавати заявку на вступ слід за рік, інакше може не виявитися вільних місць. З 1 вересня 2018 року необхідно записуватися на вступ в 2019 році.

Навчальний рік у польських ВУЗах починається з 1 жовтня і триває 8 місяців.

Умови вступу

Для навчання в Польщі підготуйте такі документи:

український і закордонний паспорт

медична довідка

фотографії 3,5х4,5 см

батьківський дозвіл

копія атестата

віза

апостиль документів

В університети Польщі можна вступити без іспитів, також не потрібні результати зовнішнього незалежного оцінювання. Зарахування відбувається на підставі оцінок в атестаті, в деяких випадках можуть бути проведені вступні випробування.

В Україні є спеціальні центри, які допомагають вступити в польський ВУЗ. Вони консультують, допомагають підібрати університет і напрям навчання, допомагають з документами, переїздом, поселенням. Такими послугами займаються ОсвітаПоль, Eurostudy і інші компанії. Вартість допомоги від 300 до 900 євро.

Витрати на проживання, харчування, проїзд

Студенти денного відділення проживають в гуртожитках або знімають окреме житло. Проживання у Польщі обійдеться від 100 до 200 євро на місяць. Така ж щомісячна сума буде потрібно на харчування, проїзд та інші витрати.

Проїзд з України до Польщі обійдеться від 800 грн, в залежності від виду транспорту і початкових, кінцевих пунктів призначення.

Викладання у польських вищих навчальних закладах ведеться польською або англійською мовами. У серпні-вересні можна пройти курси з вивчення польської мови, їх вартість близько 200 євро.

Вартість навчання

Навчання в Польщі буває безкоштовним і платним. Вартість навчання залежить від обраного факультету і мови викладання. У Варшаві більш дорога освіта, дешевше вчитися в Любліні або Кракові. Викладання польською мовою дешевше, ніж англійською.

При надходженні вноситься єдиний внесок у розмірі від 100 до 400 Євро. Середня вартість навчання в Польщі для українських студентів (бакалавр) від 1000 – 5000 Євро.

Оплата за навчання вноситься щомісяця, за семестр чи за рік.

Переваги отримання вищої освіти в Польщі

вступ без іспитів та ЗНО

невисока вартість

європейський диплом

немає корупції

можливість стажування в інших Європейських країнах

можливість залишитися жити і працювати в Польщі.

Навчання в Польщі дає можливість отримати гарні знання за невисоку вартість в порівнянні з іншими країнами Євросоюзу. З отриманим дипломом можна працювати в будь-якій країні Європи.