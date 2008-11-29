Невідомі властивості меду

Мед не тільки цінний продукт харчування, він також має властивості, про які мало хто здогадується. Виявляється, за допомогою меду можна робити маски для обличчя, загоювати рани, боротися з паразитами і похміллям.

Унікальні властивості меду до кінця ще не вивчені і сфера його застосування збільшується з кожним днем. Пропонуємо Вам ознайомитися з незвичайними способами застосування меду.

Зволоження шкіри

За допомогою меду можна приготувати зволожуючий лосьйон для тіла, рук і маску для обличчя. Змішайте чотири столові ложки меду з двома яєчними білками, додайте борошна і перемішайте суміш до отримання однорідної консистенції. Засіб допомагає боротися з сухістю шкірою.

Мед – хороший антисептик

Мед рекомендують застосовувати при порізах і опіках. При нанесенні меду на відкриту рану, глюкоза, що міститься в ньому, вивільняє пероксид водню, який сприяє швидкому загоєнню.

Лікування вугрів

За допомогою меду можна позбутися від прищів і вугрів. Для цього нанесіть його на проблемну ділянку і заклейте пластиром, після декількох процедур прищі зникнуть.

Мед замість енергетика

Забудьте про енергетичні батончики і напої. Щоранку пийте воду з додаванням меду і весь день будете сповнені сил та енергії.

Лікування болю в горлі

Для того, щоб позбутися від болю в горлі, змішайте мед з соком лимона і приймайте протягом дня, це засіб допоможе і при застуді.

Боротьба з паразитами в організмі

Для боротьби з паразитами в організмі, змішайте мед, оцет, воду і приймайте цей засіб.

Антидепресант

Мед благотворно впливає на нервову систему. Приготуйте будь-яку кашу з медом або напій, вони допоможуть позбутися занепокоєння і нервозності.

Профілактика раку і хвороб серця

Мед містить антиоксиданти, які запобігають утворенню ракових клітин і покращують якість крові.

Боротьба з похміллям

Фруктоза, яку містить мед, прискорює метаболізм алкоголю. Тому, щоб швидше позбутися від ознак похмілля, рекомендується випити чаю з медом.

Схуднення

Безумовно, при боротьбі з ожирінням, мед набагато ефективний, ніж розрекламована зелена кава. Мед є чудовим замінником цукру і допомагає прискорити обмін речовин. Тільки пам'ятайте: приймати його потрібно в міру.

Блискуче волосся

При догляді за волоссям застосовуйте медові бані. Додайте одну чайну ложку меду на літр води і сполосніть волосся. Після цієї процедури вони стануть блискучими і шовковистим.

І, наостанок, рекомендуємо приготувати смачний салат, для якого знадобиться:

1 диня

3 нектарина

4 столові ложки нарізаного базиліка

2 столові ложки меду

Просто змішайте всі інгредієнти і насолоджуйтеся!

Безумовно, мед не є панацеєю від усіх недуг, але в якості профілактики і в деяких інших випадках він просто незамінний.