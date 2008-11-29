Чим відрізняются HD-CVI камери від TurboHD?

Сьогодні ринок відеоспостереження пропонує широкий вибір камер, які відрізняються якістю одержаної картинки й деякими іншими характеристиками. Не так давно стали доступними стандарти HD-CVI і TurboHD. Авторські права на дані формати належать компаніям DAHUA І Hikvision (відповідно). Спробуємо зрозуміти, які переваги та недоліки має кожен зразок та чим вони відрізняються один від одного.

Камери HD-CVI

Формат HD-CVI mysecurity.com.ua/videonablyudenie/videokamery/videokamery-hd-cvi/ вважають наступником системи PAL. Передача відеосигналу відбувається в стандарті HD. Він має роздільну здатність до 1920х1080 пікселів. Одною з основних переваг таких систем відеоспостереження являється спроможність передавати картинку на відстань до 500 метрів без втрати якості. З“єднання з відеореєстратором відбувається за допомогою коаксіального кабеля. І чим вище буде його якість, тім краще зображення отримає користувач. Якщо виникла необхідність збільшити відстань, то для цього застосовують прийомопередавачі на витій парі.

Зменшення спотворень на досить довгих ділянках траси досягається завдяки технології автоматичної компенсації сигналу, яка використовується в системах заданого формату. Описуваний стандарт відмінно поєднується з мегапіксельними камерами відеонагляду з високою роздільністю. Це забезпечує передачу якісного відеоряду на значні відстані.

Камери TurboHD

TurboHD (або HD TVI) відеокамери відносяться до категорії аналогових з роздільною здатністю до 5 мегапікселів. Цей стандарт теж спроможний передавати сигнал на дистанцію до 500 метрів без значної втрати якості. Для підключення можна застосувати коаксіальний кабель або кручену пару, під“єднану через симметрувальний трансформатор (балун). TurboHD камера може працювати через звичайний аналоговий відеореєстратор. Але втрати якості зображення будуть значними. Для стовідсоткового використання ресурсів формату HD TVI знадобиться TurboHD реєстратор. Прилад здатен обробляти не тільки схожий сигнал, а й отриманий від звичайних аналогових відеокамер. Подібні пристрої можна під“єднати до «всесвітньої павутини» та передавати інформацію через інтернет.

Так в чому ж різниця?

По головним характеристикам (якість зображення, швидкість та дальність передачі) формати HD-CVI і TurboHD майже ідентичні. Тому ключовими в даному випадку являються складність/простота монтування і вартість. По відгукам спеціалістів систему HD TVI налагодити дещо простіше ніж HD-CVI. Цей незначний нюанс нівелюється нижчою ціною на пристрої формату HD-CVI — різниця буде приблизно на рівні 10%.

Приваблює покупців не тільки нижча вартість продукції від компанії DAHUA, а і її без сумніву висока якість. Їхня технологія являється закритою: плати, модулі, відеокамери й реєстратори виробляються безпосередньо на підприємстві або по спеціальній ліцензії. Прилади DAHUA не сумісні з пристроями від інших виробників. Це означає, що всі деталі відеоспостереження будуть від бренду DAHUA і виготовлені на відповідно високому якісному рівні. А коли окремі елементи якісні, то і зібрана із них система відеонагляду працюватиме без збоїв довгий час.

Джерело: https://dahua-technology.com.ua/