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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Що робити при укусах оси?
Щорічно десятки людей звертаються за медичною допомогою до лікарів через укуси ос.
Укус оси досить болючий, викликає гострий біль і сильне печіння. Наслідки від укусу і реакція організму у всіх можуть бути різні: від почервоніння і невеликого набряку до важкої алергічної реакції, яка виникає приблизно у 1% людей.
Найчастіші прояви алергії на укус оси:
Якщо організм успішно бореться з отрутою, то набряк спадає вже через 2-3 години. Але якщо набряк згодом стає тільки сильніше - це ознака алергії на укус оси. В цьому випадку потрібно обов'язково звернутися за медичною допомогою.
Не обійтися без лікарів в тому випадку, якщо людина отримала множинні укуси. Особливо небезпечні укуси в області шиї, за губу і мову. Часто це призводить до задухи, в цьому випадку потрібно негайно викликати швидку допомогу.
Що ж робити, якщо вкусила оса?
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