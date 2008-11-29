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Що робити при укусах оси?

Щорічно десятки людей звертаються за медичною допомогою до лікарів через укуси ос.

Укус оси досить болючий, викликає гострий біль і сильне печіння. Наслідки від укусу і реакція організму у всіх можуть бути різні: від почервоніння і невеликого набряку до важкої алергічної реакції, яка виникає приблизно у 1% людей.

Найчастіші прояви алергії на укус оси:

  • свербить місце укусу (свербіж може поширитися за межі місця укусу);
  • сильний набряк місця укусу (особливо область очей, рота, порожнини рота, гортань), набряк поширюється на велику ділянку тканин, а в окремих випадках і органів;
  • нестабільний пульс (прискорений або уповільнений);
  • хрипи, частішає дихання, утруднене дихання;
  • запаморочення;
  • втрата свідомості;
  • нудота блювота.

Якщо організм успішно бореться з отрутою, то набряк спадає вже через 2-3 години. Але якщо набряк згодом стає тільки сильніше - це ознака алергії на укус оси. В цьому випадку потрібно обов'язково звернутися за медичною допомогою.

Не обійтися без лікарів в тому випадку, якщо людина отримала множинні укуси. Особливо небезпечні укуси в області шиї, за губу і мову. Часто це призводить до задухи, в цьому випадку потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Що ж робити, якщо вкусила оса?

  • Огляньте рану. Якщо залишилося жало - акуратно витягніть його, бажано за допомогою пінцета. Руки і пінцет обов'язково повинні бути чистими.
  • Якщо жало неможливо витягти, видавлювати з рани його не можна. Це може прискорити процес проникнення токсинів.
  • Обробіть місце укусу антисептиком, який запобігатиме потраплянню і розвиток інфекції.
  • Накладіть стерильну пов'язку. Прикладіть лід, мокрий компрес - це допоможе локалізувати зменшити біль.
  • Багато пийте. Це сприяє рясному сечовиділення і виведенню токсинів з організму.
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