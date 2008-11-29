Роль бабусі у вихованні дітей

Коли в молодій родині з'являється дитина, всі покоління відчувають величезне щастя. Але дуже часто виховання дітей стає точкою спотикання між батьками і бабусями. Яка роль бабусі у вихованні дитини?

Причини, по яким дорослі конфліктують через дітей

Це виникає з-за цілого ряду причин, але основна в тому, що наші батьки не сприймають нас як досить дорослих людей, яким можна довірити виховання малюка. Тому вони намагаються нам допомогти, а в деяких випадках і зробити замість нас, тим самим знецінюючи нас як батьків.

У пострадянському просторі немає поняття - відпустити дитину в світ, вірніше воно є, тільки наші батьки вважають, що якщо ми родичі, то потрібно завжди бути поруч, допомагати один одному, а іноді навіть жити під одним дахом. Тут виникає основна проблема.

Чому бабусі беруть на себе роль вихователя

Вони живуть з нами під одним дахом і вважають, що краще знають як виховувати, сповивати, годувати, одягати дітей і т. д.

Ми самі їх про це просимо. Виходячи на роботу, коли дитина маленька, ми замість няні запрошуємо бабусь займатися нашим чадом. Мотивація цього дуже проста - няня це чужа людина і дитині краще буде з людиною, яка його любить.

Чим загрожує виховання бабусею "старої закалки"

Все б нічого, тільки погляди поколінь, як правило, відрізняються і це стає причиною невдоволення з обох боків. Наші батьки виховані за іншими правилами, які давно втратили актуальність в сучасному світі і якщо бабуся активна, реалізована цікава особистість, то вона навряд чи знайде час сидіти з дитиною.

Зазвичай на "допомогу" у вихованні дітей погоджуються бабусі, яким нудно і не вистачає любові та турботи, тому вони хочуть присвятити всю себе онукам. І тут починається найцікавіше:

гіперопіка;

сюсюкання;

потурання будь-якої примхи дитини;

знецінення батьків.

Всі ці фактори дуже негативно позначаються на вихованні здорової особистості. Дитина швидко розуміє основні моменти маніпуляцій і перестає користуватися навичками і вміннями, прищепленими їй раніше: перестає їсти сама, збирати іграшки, одягатися і багато що інше.

Що робити, якщо бабуся втручається у виховання дитини

Перше і основне в конфліктній ситуації - це розмова. Якщо ви не є авторитетом для батьків, то покажіть їм відео матеріали про виховання дітей або вирізки з газет.

Друге - ніколи не з'ясовуйте стосунки при дитині.

Третє - ніколи не критикуйте дії інших людей при малюках.

Якщо нічого не допомагає, слід мінімізувати спілкування дитини з бабусею у вашу відсутність, обмежити обов'язки бабусі.

Якщо ви живете разом, то чітко розподіліть обов'язки. Наприклад: бабуся читає книжку, купає перед сном, готує їсти і пере, а мама з татом годують, виводять на прогулянку, вчать одягатися і ходити в туалет, займаються розвитком, грають, укладають спати.

Якщо ж домовленості і правила не дотримуються, тоді потрібно просто до мінімуму скоротити спілкування бабусі з дитиною, при цьому пояснивши, що так з дитиною себе вести не можна.

Незважаючи на все вище викладене, хочеться додати, що бабуся - це близький і рідний чоловік. Вона може дати Вашій дитині дуже багато знань і умінь, на які у батьків дуже часто не вистачає часу або терпіння. Наприклад - вивчити новий віршик, розповісти добру, давно забуту казку, навчити ліпити пельмені і відрізняти квіти від бур'янів. Тому завжди в житті вашої дитини має залишатися час для спілкування з бабусями, дідусями, тітками і дядьками.