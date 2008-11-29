Газ подорожчає восени в півтора рази

Перше підвищення тарифу може скласти 50%, а через деякий час паливо може коштувати дорожче 13-15 грн за кубометр.

Останнім часом в уряді все частіше говорять про те, що тарифи на газ потрібно підвищувати. Інакше МВФ нам не дасть черговий кредит, а через це ми не зможемо погасити старі борги, і тоді країну чекає дефолт з усіма витікаючими наслідками - черговим витком девальвації і падінням економіки.

Однак до недавнього часу ніхто з чиновників так і не назвав цифри - скільки ж буде коштувати газ для простих українців і теплогенеруючих компаній. Поки що відомо, що тарифи повинні затвердити до початку опалювального сезону. Але на цьому тижні міністр соціальної політики Андрій Рева все таки озвучив мету, яку поставив Фонд перед урядом.

- Якщо перерахувати ціну газу за формулою, то з нинішніх 6,95 гривень ціна на газ повинна була б бути майже 11 гривень за кубометр, це майже на 50% більше, - заявив Андрій Рева.

Однак експерти кажуть, що через зростання цін на паливо на світових ринках і ослаблення гривні це подорожчання може бути ще більшим. Так, наприклад, ціна в 11 грн справедлива при ціні імпортного газу близько 250 доларів за тисячу кубометрів і курсі близько 26 грн за долар. Зараз же ціна на паливо в ЄС вже коливається біля позначки в 300 доларів. Крім того, слабшає гривня.

- Ціна "Нафтогазу" на газ для промисловості у вересні складе 13,34 тисячі грн / тис кубометрів, - каже енергетичний експерт Валентин Землянський. - По суті, це орієнтир для МВФ.

Тобто, ця ціна вище поточної ціни для населення вже на 91%. А якщо гривня ще більше ослабне і газ подорожчає через морози, то вже в жовтні цифра може вирости до 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

При цьому порахувати ціну гарячої води і опалення при підвищенні вартості палива нескладно. Як кажуть експерти, в собівартості теплогенерації близько 80% займає газ. Тому при зростанні ціни палива в 1,5 рази, тарифи виростуть на 40%, якщо ж газ подорожчає вдвічі, то готуйтеся платити на 80% більше.