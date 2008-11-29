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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Микрозаймы от MyWallet
По всему миру услуга микрокредитования сегодня одна из самых популярных на финансовом рынке. В бывших советских странах, особенно в Украине, проблема нехватки денег ощущается острее всего. Сложная экономическая ситуация, высокие цены, низкие зарплаты вынуждают граждан обращаться за финансовой помощью.
Если необходимость в займе возникла, лучше всего воспользоваться услугами надёжной и легальной кредитной организации. Свою роль играет процентная ставка и условия получения кредита. В этом плане от большинства подобных компаний выгодно отличается интернет-сервис MyWallet. Вся процедура выполняется через интернет, а деньги приходят на вашу банковскую карту.
Как получить кредит через интернет?
Самый просто способ занять деньги – оформить заявку на кредит онлайн. Для этого понадобится выполнить несколько простых шагов:
Условия кредитования от MyWallet
Сервис выдаёт деньги только в безналичном виде на именную карту. Поддерживаются карты любого действующего банка Украины. Максимальная сумма займа для нового пользователя – 3 000 гривен. После успешного погашения кредита лимит поднимается до 10 000 гривен. Срок пользования кредитными деньгами составляет 30 календарных дней. В рамках этого времени заёмщик должен погасить долг с учётом процентов.
Процентная ставка – ещё одно выгодное преимущество сервиса МайВаллет. Для новых пользователей она составляет 0,01% в день. Оформление заявки доступно в любое время суток. Проверка операторами выполняется в рабочее время с 9:00 до 20:00 (с 10:00 до 19:00 в субботу и воскресенье).
Способы погашения кредита
Как и получение займа, так и погашение кредита в сервисе МайВаллет доступно в режиме онлайн. Один из способов возврата средств – оплата с банковской карты через личный кабинет сервиса. Кроме этого, плату за кредит принимают:
Таким образом, погасить онлайн-кредит не сложнее, чем оплатить товар или услуг в интернете. Заёмщик может внести наличные или вернуть деньги напрямую с банковской карты. MyWallet лояльно относится к клиентам и продлевает срок выплаты в случае необходимости. Достаточно оставить заявку на пролонгацию в личном кабинете. Пролонгация займа не портит кредитную историю, важнее всего не допускать просрочки.
Любая денежная проблема решаема. Тысячи граждан Украины убедились в этом благодаря МайВаллет.
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