Водяна тепла підлога як основне опалення

Будуючи приватний будинок або дачу власник думаєте, яку систему опалення вибрати, в основі якої знаходиться газовий або твердопаливний котел. На даний момент найчастіше використовують опалення на основі радіаторів сталевих, алюмінієвих або біметалевих, ну зовсім вже раритет це чавунні радіатори. Таку систему досить легко спаяти, повісити радіатори, встановити запірну арматуру і вона готова до роботи. Це перевірений метод, який ніколи не підводить. Але в цьому методі є і свої недоліки.

Для досягнення комфортної температури в приміщенні, при радіаторному опаленні, теплоносій досягають досить високих температур - 60 - 80 градусів Цельсія. Для того, що б отримати таку температуру, потрібно спалити досить велику кількість газу. Другий мінус - не рівномірне поширення тепла по приміщенню. Чим далі від радіатора, тим холодніше. І не завжди радіатори можуть вписатися в інтер'єр, особливо там де є вікна у всю стіну.

Але є альтернатива радіаторному опалення - водяна тепла підлога. Вона так само має свої плюси і особливості. До плюсів можна віднести наступне:

робочі температури 40 - 60 градусів Цельсія;

рівномірний прогрів приміщення;

максимально комфортне розподіл тепла;

прихований монтаж;

можливість автономної роботи за допомогою терморегулятора.

А тепер детальніше розглянемо роботу такої системи опалення приміщення. Водяна тепла підлога являє собою трубу з зшитого поліетилену, яка укладається в стяжку. По трубі циркулює теплоносій і віддає своє тепло навколишньому простору. Якщо водяна тепла підлога використовується як основне опалення, то крок укладання труби становить 10 - 15 см, якщо спільно з іншими джерелами тепла, то крок укладання може бути і 20 см. Управління теплою підлогою відбувається за допомогою розподільної гребінки.

Так як труба для теплої підлоги закочується в стяжку і закриває всю або майже всю площу приміщення, тепло від підлоги рівномірно піднімається вгору і прогріває приміщення. У будь-якої точки приміщення температура однакова.

На відміну від радіаторного опалення, температура теплоносія у водяній теплій підлозі значно нижче і зразкові її межі 40 - 60 градусів Цельсія. Цього достатньо, щоб в приміщенні досягався комфорт. Таким чином значно економиться споживання газу котлом. Для ще більшої економії від використання теплої підлоги, рекомендується застосовувати конденсаційні котли. Так як котли цього типу досягають свого максимального ККД (109% - 113%) при температурі до 40-45 градусів.

Водяна тепла підлога можна використовувати не залежно від дизайна приміщення. Адже він укладається в стяжку і його не видно.

"Пиріг" водяної теплої підлоги виглядає так. На чорнову стяжку укладається полістирол товщиною 20 - 50 мм. Зверху застеляється відбиваючою плівкою, на яку укладається сітка. До сітки кріпиться труба. Зверху заливається стяжкою 3 - 7 см. В результаті укладається фінішне покриття.

Для управління водяною теплою підлогою застосовується розподільний колектор. Компонування вузлів може відрізнятися у різних виробників. Розподільний колектор ще називається гребінкою для теплої підлоги. Складається колектор з балки подачі з витратомірами і балки обратки з кранами, змішувального вузла, в який входить термоголовка, насос, скидач повітря/води і євроконуси для підключення труби.

Для автономності та зручності управлінням теплою підлогою, до гребінки, за допомогою сервоприводів, можна підключити термостати керуючі кожним контуром окремо або встановити термостати на кожну кімнату. Тим самим ви зможете встановити необхідний мікроклімат в кожному приміщенні.

Таким чином бачимо, що водяна тепла підлога гідна альтернатива радиаторному опаленню і в деяких випадках навіть краще. Комплектуючі та матеріали можна придбати в спеціалізованому інтернет магазині, який спеціалізується на продажі водяної теплої підлоги та зможуть надати кваліфіковану консультацію. Єдина його особливість - не настільки швидкий і зручний монтаж. Але це важко назвати мінусом.