Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука розповів, що Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря

Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря у відповідь на дії Російської Федерації. Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Ситуація дуже складна, але я не можу сказати, що ми його (Азовське море, - ред.) втратили. Я не готовий оприлюднити певні сценарії, які ми зараз вивчаємо, в тому числі застосування сили щодо розблокування. Питання дуже складне. І я просто не хотів би зараз, не маючи певного рішення, розповідати про майбутні дії ", - сказав Тука.

Він додав, що не бачить чисто військового шляху вирішення даної проблеми.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Росія використовує незаконно побудований Кримський міст і свої військово-морські сили в Азовському морі, щоб відбити бажання у судновласників заходити в порти Маріуполя і Бердянська.

Через дії Росії заходи в порти Маріуполя і Бердянська скоротилися на 10%.

З кінця квітня-початку травня Росія перекидає в Азовське море кораблі ВМФ і затримує іноземні судна, які прямують в українські порти.