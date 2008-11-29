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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Те, що рятує економіку України
Лідер української партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що економіку країни тримають на плаву українці, які працюють за кордоном і перераховують гроші своїм рідним.
"Це якраз та сила, яка тримає національну економіку на плаву. Це прості люди, які намагаються вижити наперекір" реформам "і реально дбають про свою сім'ю і країну", - написала Тимошенко на своїй сторінці в Facebook.
За її даними, тільки в 2018 р працюють за кордоном українці перерахували в бюджет країни € 5 млрд.
Вона також підкреслила, що в країні при цьому не роблять ніяких дій для поліпшення ситуації.
Крім того, на її думку, нинішній владі слід самим з'їздити за кордон "на заробітки".
"Уряд і влада нехай би їхали за кордон" на заробітки "... Днями бачила новину, що в Польщі пройшов фестиваль мильних бульбашок. Це як раз українська урядова специфіка. Думаю, наша влада привезла б звідти" золоті медалі ", - заявила лідер" Батьківщини ".
Раніше Нацбанк України повідомив, що українці, які перебувають на заробітках за кордоном, за рік перерахували додому $ 9,3 млрд. У січні-березня цього року громадяни України перерахували з-за кордону $ 2,6 млрд.
Найбільше грошей українці перевели з Польщі: за весь 2017 р з цієї країни на Україну надійшло $ 3,1 млрд. За I квартал 2018 р з Польщі було переведено $ 865 млн.
На другому місці по надходженнях коштів на Україну знаходиться Росія. У 2017 року українці перевели з Росії $ 1,3 млрд, а за I квартал цього року - $ 300 млн.
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