Те, що рятує економіку України

Лідер української партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що економіку країни тримають на плаву українці, які працюють за кордоном і перераховують гроші своїм рідним.

"Це якраз та сила, яка тримає національну економіку на плаву. Це прості люди, які намагаються вижити наперекір" реформам "і реально дбають про свою сім'ю і країну", - написала Тимошенко на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, тільки в 2018 р працюють за кордоном українці перерахували в бюджет країни € 5 млрд.

Вона також підкреслила, що в країні при цьому не роблять ніяких дій для поліпшення ситуації.

Крім того, на її думку, нинішній владі слід самим з'їздити за кордон "на заробітки".

"Уряд і влада нехай би їхали за кордон" на заробітки "... Днями бачила новину, що в Польщі пройшов фестиваль мильних бульбашок. Це як раз українська урядова специфіка. Думаю, наша влада привезла б звідти" золоті медалі ", - заявила лідер" Батьківщини ".

Раніше Нацбанк України повідомив, що українці, які перебувають на заробітках за кордоном, за рік перерахували додому $ 9,3 млрд. У січні-березня цього року громадяни України перерахували з-за кордону $ 2,6 млрд.

Найбільше грошей українці перевели з Польщі: за весь 2017 р з цієї країни на Україну надійшло $ 3,1 млрд. За I квартал 2018 р з Польщі було переведено $ 865 млн.

На другому місці по надходженнях коштів на Україну знаходиться Росія. У 2017 року українці перевели з Росії $ 1,3 млрд, а за I квартал цього року - $ 300 млн.