"Правило ранньої вечері" захистить від двох видів раку

У людей, які вечеряють як мінімум за дві години до сну, знижується ризик розвитку раку молочної та передміхурової залози.

Багато людей, які стежать за своїм здоров'ям, намагаються не наїдатися на ніч, щоб організм встиг переварити їжу перед сном і відпочити. Як з'ясувалося, у "правила ранньої вечері" є ще одна перевага.

Вчені з Барселонського інституту охорони здоров'я (ISGlobal) з'ясували, що у людей, які вечеряють як мінімум за дві години до сну, знижується ризик розвитку раку двох видів.

Мова йде про рак молочної залози і передміхурової залози (простати). Виявилося, що "правило ранньої вечері" знижує ризик розвитку цих захворювань в середньому на 20%.

Дослідники відзначають, що аналіз зв'язку між ризиком розвитку онкологічних захворювань і часом прийому їжі і нічного відпочинку проводиться вперше. Попередні роботи в основному фокусувалися на тому, як на розвиток раку може вплинути раціон харчування.

Фахівці не випадково вибрали для вивчення фактори ризику раку молочної та передміхурової залози. По-перше, це два найбільш поширених типи онкологічних захворювань, а по-друге, обидві хвороби пов'язані з порушенням циркадних ритмів.

Команда проаналізувала дані 621 пацієнта з раком простати і 1205 пацієнток з раком молочної залози. Крім того, були вивчені дані 872 чоловіків і тисячі триста двадцять однієї жінки, які проходили обстеження в центрах надання первинної медичної допомоги і були обрані випадковим чином. Люди з контрольної групи ніколи не працювали в нічну зміну і не мали онкологічних захворювань.

Всі учасники відповіли на питання про час прийому їжі, звичний розпорядок дня і хронотипи (характер добової активності, в залежності від якого виділяють "сов" і "жайворонків"). Також добровольці розповіли про свій раціон і харчові звички і про те, чи дотримуються вони рекомендації лікарів щодо профілактики онкологічних захворювань.

Робота велася протягом п'яти років, з 2008 по 2013 рік. Її результати показали, що люди, які вечеряли за дві години до сну і раніше, мали на 26% менше шансів на розвиток раку простати і на 16% менше шансів на розвиток раку молочної залози в порівнянні з тими, хто вечеряв безпосередньо перед сном.

При цьому вчені відзначили, що найнижчі ризики були у "жайворонків", а також пацієнтів, які дотримувалися порад медиків щодо профілактики раку, наприклад, намагалися вживати здорову їжу і відмовитися від шкідливих звичок.

"У нашому дослідженні робиться висновок про те, що дотримання добових схем живлення пов'язано з більш низьким ризиком розвитку раку. «Результати підкреслюють важливість оцінки добових ритмів в дослідженнях по раціону і раку», - зазначив провідний автор дослідження Маноліс Когевінас (Manolis Kogevinas).

За його словами, якщо майбутні роботи підтвердять і пояснять знайдені взаємозв'язки, то, ймовірно, це відкриття стане в нагоді в розробці нових профілактичних стратегій і лікарських приписів.

Очевидно, що і пізню вечерю, і порушення біоритмів позначаються на метаболічних здібностях організму. Тепер необхідно з'ясувати, які саме механізми запускають розвиток раку, роблять висновок дослідники.

До речі, раніше з'ясувалося, що консервовані огірки і помідори можуть викликати рак шлунка, а алкоголь визнали причиною виникнення семи видів раку. Також причиною розвитку онкології можуть стати продукти з високим вмістом крохмалю, наприклад, смажена картопля і сухі сніданки.

А ось врятувати від страшної хвороби може нелюба багатьма капуста брокколі і відома пряність.