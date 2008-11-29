Організація каналізації

Привілеї центральної каналізації далеко не завжди доступні для приватного сектора, особливо за містом, нехай навіть ближче до його межах. У більшості випадків доводиться організовувати індивідуальну каналізаційну систему своїми силами. Як влаштувати каналізацію на дачі – читайте в нашій статті.

Які труби і для яких цілей?

Безумовно, чавунні труби своє вже віджили, а профільовані полімерні досить дорогі. Кращий вибір для облаштування каналізації на дачі – це ПВХ (полівінілхлорид) комунікації.

Такий матеріал досить міцний, стійкий до хімії, має низький показник шорсткості внутрішньої поверхні і доступну ціну. Головне не плутати труби для зовнішньої і внутрішньої каналізації.

Для зовнішньої – матеріал більш міцний (товщі стінки), розрахований на високі навантаження, так і діаметр куди більше 160мм - 630мм.

Труби продаються довжиною до 6 метрів https://ingplast.ru/truby-pragma/. Така різноманітність дозволяє точно підібрати необхідну довжину без особливої підрізування.

Облаштування системи каналізації на дачі неможливо без прокладання труб. А прокладаючи трубу виводу до стокоприймача, важко обійтися без різного роду фітингів. швидше за все, вам знадобляться:

Сполучна муфта – необхідна для стикування двох труб однакового діаметра, що не мають сполучного розтруба. Таке часто буває при плановому або позаплановому (тріщина, пробій, заводський брак) підрізуванні труби, а також, якщо залишилися обрізки труб, які можна використовувати. Муфта також може бути компенсаційною, якою можна «доточити» потрібну довжину;

Перехідник – використовують для з'єднання труб автономної каналізації різного діаметру, наприклад, підключення водовідведення (ванна, рукомийник) D 50мм до основної каналізації D 110мм;

Трійник, вугільний трійник, хрестовина – ці фітинги призначені для з'єднання кількох труб в одній точці. Виробляються в різних варіаціях по діаметру отворів і необхідного ухилу;

Косинець, коліно або відведення – використовуються у випадках сильного перепаду горизонту, коли природний кут занадто крутий, або при приєднанні основний зовнішньої магістралі з внутрішньої;

Ревізія – обов'язковий атрибут кожної каналізації для приватного будинку. Являє собою трійник, одна сторона якого має кришку на різьбовому з'єднанні. У випадку сильного засмічення, відкручують кришку і проводять чищення труб;

Заглушка – призначена для герметичного закупорювання труби.

Збірка системи йде від виведення з дому і закінчується введенням в стокоприймач. Всі з'єднання труб і фітингів вимагають певної вправності. Для стикування двох компонентів, їх треба вирівняти по відношенню один до одного. Порушивши трохи горизонт (трохи скосивши) – ви трубу не одягнете. Використовуйте солідол, наносячи його на поверхню з'єднання. Так одягнути дві частини буде легше.

Щоб не було витоків, а з'єднувальні частини трималися міцно, використовуються гумові прокладки в місцях стикування. Прокладки не завжди йдуть в наборі з трубою, тому їх краще докупити.

Багато монтажників використовують силіконовий герметик на з'єднаннях, але це не обов'язково. По-перше, закріплені частини і так досить міцно сидять, по-друге, якщо доведеться переробляти, коригувати магістраль, трубу зняти буде набагато складніше або зовсім неможливо.

Найкращий варіант прокладання каналізації на дачі – без колін, муфт, тобто з мінімумом сполук, оскільки вони підвищують ймовірність засмічення і знижують швидкість переміщення стоків, створюючи невеликий опір.

Вибір місця під злив нечистот планується виходячи з рельєфу ділянки (в основному в низині) і подалі від колодязів та свердловин (до 50 метрів від водоносної точки).

Стокоприймач може бути досить різноманітний: септик, традиційна вигрібна яма, станції з очищення стоків.

Серед герметичних варіантів, які не засмічують підземні води – це бочка, цистерна, зарита в землю. Не герметичний варіант каналізації в заміському будинку – бетонні кільця, цегляна яма (кладка шахматкою або суцільна), покришки автомобілів.

На дні вигрібної ями вистилають шар піску і щебеню. Це називається дренажем. Також яма може мати переливну трубу, рідина по якій перетікає в компенсаційну яму.

Більш сучасна каналізація передбачає облаштування септика або біоочищувальної станції.

Септик, також як і проста яма викладається з цегли, або з бетонних кілець, дотримуючись герметичності стиків і дна (наприклад, цементним розчином, бетоном). У септику відстоюються відходи, вода з яких переливається з переливної трубки в наступну підземну ємність-фільтр. Його виготовляють як у випадку з ямою, описаним вище.

Такий підхід дозволяє домогтися високої ефективності з мінімальною шкодою для навколишнього середовища.

Облаштувати каналізацію на дачі своїми руками досить просто. Викопав траншею, проклав трубу, під'єднав до зливний ямі або відводу і все. Виконавши ряд правил, ви обов'язково зробите роботу якісно, зануривши в землю при цьому не таку вже й круглу суму.