МВФ допускає рекордний розвиток економіки України з 2019 року

У прогнозі міжнародного кредитора уточнюється, що до показників ВВП до 2014 року Україна зможе дістатися лише через шість років.

НБУ: Заходи проти бізнесменів РФ позитивно вплинуть на економіку України. Україна може досягти до 2019 року показників ВВП в 126,7 мільярдів доларів, що є рекордним показником для періоду після Революції 2014р.

Про це повідомляє голова приватного інвестиційного фонду США Володимир Компанієць з посиланням на прогнози МВФ.

Він уточнив, що будь-яке падіння в економіці України до 2022 року не передбачає.

«Новий значно поліпшений прогноз ВВП України (млрд дол):

2019 (прогноз) - 126,721;

2020 (прогноз) - 137,594;

2021 (прогноз) - 149,664;

2022 (прогноз) - 162,819 », - уточнив економіст.

Наг 1 адаємо, згідно з раніше опублікованим звітом МВФ в 2018 році показники економіки України залишаться незмінними - зростання ВВП на рівні 3,2%, а в 2019 році він значно скоротиться - з 4% до 3,3%.