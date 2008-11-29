Порошенко закликав керівництво Ізраїлю вирішити проблему з допуском українців на ізраїльську територію

Президент України Петро Порошенко розповів міністру у справах Єрусалима і спадщини Держави Ізраїль Зєев Елькін про факти недопуску українських громадян на ізраїльську територію, незважаючи на безвіз між країнами.

Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром з питань охорони навколишнього середовища, міністром у справах Єрусалима і спадщини Держави Ізраїль Зєев Елькіним, про це 14 серпня повідомила прес-служба глави Української держави. "Президент України відзначив занепокоєння з приводу існуючих фактів недопуску українських громадян на територію Ізраїлю, незважаючи на існування безвізового режиму поїздок для громадян обох держав. Він закликав ізраїльську сторону вжити всіх можливих заходів для поліпшення ситуації в цій сфері", - розповіли в прес-службі.

Крім того, політики домовилися про необхідність якнайшвидшого підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Безвізовий режим між Ізраїлем і Україною почав діяти в лютому 2011 року.