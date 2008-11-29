Чорногорія буде давати громадянство інвесторам

Уряд Чорногорії виступив з ініціативою надавати громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни. Таким чином країна сподівається поповнити бюджет на $ 4,8 млрд.

Програма повинна стартувати 1 жовтня поточного року. Термін її дії розрахований на 3 роки. За цей період отримати громадянство через інвестиції зможуть 2 тис. осіб з країн, що не входять до Євросоюзу. В цілому влада Чорногорії має намір залучити в економіку країни таким чином $ 4,8 млрд.

Зацікавлені в отриманні громадянства Чорногорії повинні будуть вкласти в економіку країни від €250 тис. до € 450 тис. Крім того, треба буде заплатити додатковий внесок в розмірі € 100 тис., повідомляє газета "Дан".

Внески різняться в залежності від того, у що потенційний громадянин має намір інвестувати. Якщо проект, заздалегідь схвалений урядом, реалізується в нерозвинену частину країни, сума буде мінімальною. Якщо ж інвестор вирішить вкладатися в схвалений урядом проект, який здійснюється в економічно розвиненому регіоні, цінник піднімається на € 200 тис. Додаткові € 100 тис. будуть стягуватися для поповнення фонду розвитку відстаючих регіонів.

За задумом чорногорського кабміну працювати з інвесторами, які претендують на громадянство, буде спеціальне агентство. Воно займеться рекламою і просуванням програми, буде здійснювати пошук і відбір кандидатів.

При цьому представники кабміну Чорногорії акцентують увагу на тому, що країна не має наміру торгувати чорногорськими паспортами. "Це не проект продажу громадянства, не проект індексації паспорта Чорногорії, який має свою цінність як країни, що має безвізовий режим з Шенгенською зоною, це проект, який повинен забезпечити економічний розвиток Чорногорії. Це проект, який, я вірю, може значно прискорити виконання економічних критеріїв, які є також частиною умов для вступу в ЄС ", - заявив віце-прем'єр Чорногорії Милутин Сімович.

Втім, ЄС такі доводи не переконують. Від ідеї чорногорської влади Євросоюз явно не в захваті. Глава делегації ЄС в Чорногорії Аіво Орав вже порадив владі Чорногорії уважно обміркувати даний проект, натякнувши, що він може стати перешкодою на шляху країни до ЄС. "ЄС уважно стежив за цією дискусією в Чорногорії. Ми чули про рішення уряду про економічне громадянство. Наскільки ми розуміємо, це не остаточне рішення, а лише пропозиція прорахувати результати проекту, остаточне рішення буде винесено в жовтні. Наша позиція в тому, щоб уряд уважно розглянув це питання, щоб не створити якихось перешкод для Чорногорії на шляху інтеграції в ЄС ", - заявив дипломат.

Тим часом, паспорт в обмін на серйозні грошові вливання в економіку країни дають багато держав. Залежно від фінансових можливостей і переваг можна вибрати європейську країну або, наприклад, острівну державу на Карибах.

Згідно з рейтингом Bloomberg найдорожче обійдеться австрійське громадянство. Відень дає заповітний паспорт тільки тим, хто готовий витратити на справу або житло $ 23,75 млн. Це максимальна планка. Зате за такі гроші відомості про надання громадянства можна зберегти в таємниці.

Стати кіпріотом по паспорту в 10 разів дешевше: республіка видає громадянство при інвестиціях не менше $ 2,375 млн. Мальта на третьому місці: для того щоб претендувати на громадянство острова, досить $ 1065 млн.

Можна, звичайно, і дешевше: паспорт Туреччини дають в обмін на інвестиції в $ 1 млн, Вануату - $ 226,5 тис., Гренади - $ 208,25 тис. Сент-Кітс і Невіс раді і тим, хто везе $ 150 тис. Самий економічний варіант - Сент-Люсія, Домінікана, Антигуа і Барбуда. Карибські острови розкриють обійми за $ 100 тис.