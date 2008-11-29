США загнали Ердогана в глухий кут

Конфронтація з США рідко проходить безслідно: найчастіше вона закінчується серйозними економічними і фінансовими проблемами.

Практично будь-яка країна, яка не хоче йти на поводу у Вашингтона, змушена платити за цю серйозну ціну, навіть Китай. Туреччина - зовсім невеликий гравець на геополітичній арені, до того ж економіка цієї країни дуже вразлива для різного роду зовнішніх потрясінь.

І хоча турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган намагається відповідати на випади США, його дії не впливають на поточну ситуацію.

У відповідь на санкції США Туреччина заморозила активи кількох офіційних осіб американського уряду. Коли Анкара у відповідь на підвищення тарифів на сталь і алюміній ввела мита на американські товари, Штати почали аналіз можливості припинення безмитного доступу турецьких товарів на американський ринок.

Ліра знаходиться у вільному падінні. Сьогодні упав черговий історичний мінімум, а з початку липня зниження склало близько 15%.

Обвал спостерігається і на борговому ринку, де прибутковості десятирічних бондів Туреччини наближаються до 20%.

Фактично Туреччина вже позбулася доступу на ринки капіталу, а це вкрай тривожний факт, враховуючи, що економіка країни існує в умовах дефіциту платіжного балансу. Розрив покривався за рахунок позик і припливу іноземних інвестицій, але зараз капітал тікає з Туреччини, а обвал на борговому і валютному ринках робить турецький ринок непривабливим для інвесторів.

Крім того, рейтинг Туреччини може бути знижений. В середині липня міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило суверенний рейтинг Туреччини до "BB" з "BB +" в іноземній валюті і залишило в силі "негативний" прогноз.