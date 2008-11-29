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Кому протипоказана імплантація зубів
Знімні та незнімні протези заповнюють прогалини зубного ряду, повертають здоров'я і бездоганність посмішці. Не всі пацієнти стоматології можуть скористатися такою унікальною можливістю, і справа навіть не у фінансових труднощах. Існують певні протипоказання до імплантації зубів, які обмежують кількість бажаючих.
Абсолютні протипоказання до імплантації
Якщо пацієнт вирішив хірургічним шляхом заповнити зубний ряд і погодився на протезування, насамперед він повинен уважно ознайомитися з показаннями, особливостями майбутнього сеансу і можливими обмеженнями, які можуть ускладнити клінічну картину. Протипоказання бувають абсолютними і відносними, і в першому випадку мова йде про такі патологічні стани організму, які придбали стійкий характер, переважають в хронічній формі, схильні до періодичних рецидивів, невиліковні:
Відносні
Такі протипоказання носять, швидше, тимчасовий характер, тому повторна діагностика через деякий час може дати позитивну відповідь. Подальше хірургічне втручання швидко і продуктивно усуває дефекти посмішки, причому без серйозних ускладнень для здоров'я. Відновлення зубного ряду – це питання часу, а відносні протипоказання такі:
Коли не можна ставити імпланти
Як відомо, це незнімні конструкції, які штучно доповнюють зубний ряд. Протипоказання до імплантів зубів теж мають відносні і абсолютні параметри. Перш ніж дати добро на протезування, стоматолог повинен провести детальне обстеження порожнини рота, своєчасно визначити приховані патології. Якщо будь-які протипоказання для імплантації нових зубів і застосування місцевої анестезії відсутні, можна приступати безпосередньо до лікування зубів одним із дозволених методів.
Тимчасові протипоказання
У такому випадку обмеження до проведення операції мають умовний характер, а пацієнт тимчасово відноситься до групи ризику. Якщо порушити загальноприйняті правила і поставити імпланти, відбувається відторгнення чужорідного матеріалу, а загоєння зубного ряду помітно затягується. Проводити імплантацію зубів не рекомендується при наявності таких протипоказань:
Запальні захворювання ротової порожнини
Якщо в житті пацієнта спостерігається відсутність правил особистої гігієни, в певний момент, причому самий несподіваний, лікар діагностує карієс. Такий аномальний процес і ріст патогенної флори вимагають негайного участі стоматолога з подальшим призначенням бактерицидних і протимікробних препаратів. Для установки імплантів потрібно в повному обсязі позбутися шкідливої флори. Якщо якісна підготовка до протезування відсутній, при установці незнімних конструкцій не виключені наступні ускладнення:
Загальні медичні протипоказання
Щоб вирішити глобальну проблему зубів, що випали, потрібно своєчасно звернутися за консультацією https://bit.ly/2weUbVB до компетентного стоматолога. Присутність протипоказань для імплантації зубів відсіває ряд зацікавлених пацієнтів. Щоб не тішити себе марними сподіваннями, необхідно знати, які загальні обмеження, заявлені в сучасній медицині:
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