Кому протипоказана імплантація зубів

Знімні та незнімні протези заповнюють прогалини зубного ряду, повертають здоров'я і бездоганність посмішці. Не всі пацієнти стоматології можуть скористатися такою унікальною можливістю, і справа навіть не у фінансових труднощах. Існують певні протипоказання до імплантації зубів, які обмежують кількість бажаючих.

Абсолютні протипоказання до імплантації

Якщо пацієнт вирішив хірургічним шляхом заповнити зубний ряд і погодився на протезування, насамперед він повинен уважно ознайомитися з показаннями, особливостями майбутнього сеансу і можливими обмеженнями, які можуть ускладнити клінічну картину. Протипоказання бувають абсолютними і відносними, і в першому випадку мова йде про такі патологічні стани організму, які придбали стійкий характер, переважають в хронічній формі, схильні до періодичних рецидивів, невиліковні:

цукровий діабет першого типу;

рецидивуючий туберкульоз;

психічні порушення хронічної форми;

онкологічні хвороби різної стадії;

великі патології крові та органів кровотворення (схильність до кровотеч);

імунодефіцитні стани;

соматичні захворювання сполучної тканини (склеродермія, червоний вовчак);

бруксизм не тільки в дитячому віці;

гіпертонус жувальних м'язів;

періодично підступають панічні атаки;

окремі захворювання слизової оболонки рота (запальної та інфекційної природи).

Відносні

Такі протипоказання носять, швидше, тимчасовий характер, тому повторна діагностика через деякий час може дати позитивну відповідь. Подальше хірургічне втручання швидко і продуктивно усуває дефекти посмішки, причому без серйозних ускладнень для здоров'я. Відновлення зубного ряду – це питання часу, а відносні протипоказання такі:

період вагітності;

грудне вигодовування;

недостатня гігієна порожнини рота;

наявність дефектів кісткової тканини альвеолярного відростка;

неправильний прикус;

наявність каріозних зубів;

маргінальний періодонтит, гінгівіт;

хронічний алкоголізм;

куріння;

наркоманія;

прогресуючі артрозоартриты.

Коли не можна ставити імпланти

Як відомо, це незнімні конструкції, які штучно доповнюють зубний ряд. Протипоказання до імплантів зубів теж мають відносні і абсолютні параметри. Перш ніж дати добро на протезування, стоматолог повинен провести детальне обстеження порожнини рота, своєчасно визначити приховані патології. Якщо будь-які протипоказання для імплантації нових зубів і застосування місцевої анестезії відсутні, можна приступати безпосередньо до лікування зубів одним із дозволених методів.

Тимчасові протипоказання

У такому випадку обмеження до проведення операції мають умовний характер, а пацієнт тимчасово відноситься до групи ризику. Якщо порушити загальноприйняті правила і поставити імпланти, відбувається відторгнення чужорідного матеріалу, а загоєння зубного ряду помітно затягується. Проводити імплантацію зубів не рекомендується при наявності таких протипоказань:

інфекційні та запальні патології порожнини рота;

період вагітності;

лактація.

Запальні захворювання ротової порожнини

Якщо в житті пацієнта спостерігається відсутність правил особистої гігієни, в певний момент, причому самий несподіваний, лікар діагностує карієс. Такий аномальний процес і ріст патогенної флори вимагають негайного участі стоматолога з подальшим призначенням бактерицидних і протимікробних препаратів. Для установки імплантів потрібно в повному обсязі позбутися шкідливої флори. Якщо якісна підготовка до протезування відсутній, при установці незнімних конструкцій не виключені наступні ускладнення:

інфікування ротової порожнини;

проникнення гнійних мас в системний кровотік;

запалення лицьового нерва і щелепи.

Загальні медичні протипоказання

Щоб вирішити глобальну проблему зубів, що випали, потрібно своєчасно звернутися за консультацією https://bit.ly/2weUbVB до компетентного стоматолога. Присутність протипоказань для імплантації зубів відсіває ряд зацікавлених пацієнтів. Щоб не тішити себе марними сподіваннями, необхідно знати, які загальні обмеження, заявлені в сучасній медицині: