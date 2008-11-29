Пурифайер следит за чистотой питьевой воды в офисе

Вода - следующий элемент после воздуха, без нее жизнь человека невозможна. Наш организм состоит до 60% из воды. В ежедневном рационе с пищей мы получаем до 20% воды. Для полноценного обмена веществ этого явно недостаточно, мы вынуждены дополнительно употреблять питьевую воду. От ее чистоты зависит здоровье. Бытует мнение, что взрослому человеку в сутки необходимо употреблять до 2 литров жидкости из расчета 40 мл на 1 кг веса тела. Из них 0,5 литра воды нужно выпивать в чистом виде. Обратившись в Кулерова, мы можем увидеть большое разнообразие специальной техники для дополнительной очистки воды.

Химический состав воды

В таблице Менделеева он обозначается Н2О. Согласно формуле, в молекулу воды входит 2 атома водорода и 1 атом кислорода, их объединяет ковалентная связь. Соответственно, для человеческого организма идеальный состав не подходит, его необходимо насытить полезными веществами.

Вода в водопроводе

В зависимости от места расположения населенного пункта, забор воды происходит по-разному из разных источников. Это могут быть реки, озера, скважины. Естественно, в каждом случае она индивидуальна. Перед тем, как попасть в домашний трубопровод она проходит несколько фильтров очистительных сооружений. Происходит процесс удаления твердых частиц, вредных химических и биологических составляющих. На выходе получается питьевая вода пригодная к употреблению.

Дополнительная очистка питьевой воды

В водопроводе уже находится достаточно очищенная и безопасная вода, готовая к употреблению. Нужно понимать, что она очищалась на очистительных сооружениях, а потом преодолела долгий путь по водопроводу прежде чем попасть к нам. В пути - могла загрязниться элементами грязи и коррозии труб. Важно ее подвергнуть дополнительной очистке перед употреблением. Следует подключить специальное оборудование для очистки воды. Такие пурифайеры в "Кулерова Funky Company" представлены в большом ассортименте. Можно выбрать подходящее изделие, отвечающее индивидуальным требованиям.

Преимущества использования пурифайеров

К ним относятся:

подключаются к центральному водопроводу, не требуют дополнительной доливки воды;

можно запрограммировать на выдачу нужной температуры воды (охладить или нагреть);

существует целый набор фильтров, ими регулируют состав, вкус и запах воды;

на выходе постоянно находится вода, подобранная под личные требования заказчика.

Примечание. Как правило, заключается контракт с соответствующей фирмой на своевременное обслуживание данного аппарата и заказчик не волнуется об качестве употребляемой воды.

Важность чистой воды в офисе

Работа в офисе связана с умственным трудом. Мозг - является ключевым органом человека. От него зависит вся деятельность, правильность и своевременность принятых решений. Известно, что на 90% он состоит из воды, не допустима недостача 1% из требуемого объема. Чистота и состав питьевой воды напрямую влияет на работоспособность трудового коллектива. Работодатель заинтересован в сохранении здоровья работников и своевременного качественного выполнения своих обязанностей. Некачественная питьевая вода может привести к заболеванию сотрудников, вследствие чего владелец компании получает меньшую прибыль и несет убытки, связанные с лечением подчиненных.

Заключение

Мы рассмотрели что такое вода, и какая она должна быть для употребления человеком. Разобрались в необходимости ее дополнительной очистки для нашей полноценной жизнедеятельности. Надеюсь данная информация Вам пригодится при выборе кулера для проточной воды.