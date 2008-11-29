Чи варто оформляти медичне страхування працівників

Тоді як на Заході медичне страхування вже давно стало нормою, в Україні його доцільність ще тільки обговорюється. Тим не менше, навіть незважаючи на дорожнечу, сегмент добровільного медичного страхування (ДМС) показує стабільне зростання. У чому причина? Є медичне страхування вигідним для компанії?

Страхові компанії за кордоном прагнуть обмежити або навіть зовсім виключити звернення пацієнтів безпосередньо в медичні установи, минаючи координаційний центр. Виняток становлять лише екстрені випадки, коли потрібна невідкладна медична допомога.

В Україні медичне страхування є добровільним і коштує досить дорого. Ціни починаються від 1500 грн. в рік і досягають 15 тис. грн. і вище. Незважаючи на це, ринок добровільного медичного страхування набирає обертів. Понад 40% виплат страхових премій припадає на корпоративне медичне страхування.

Основний зміст медичного страхування працівників підприємства полягає в тому, щоб у випадку раптової хвороби, забезпечити застраховану людину необхідною медичною допомогою на належному рівні. Всі витрати, пов'язані з лікуванням, крім тих винятків, які позначені в договорі, покриває медична страховка.

Поліс медичного страхування передбачає не тільки якісні медичні консультації і кваліфікованих фахівців, але всі необхідні аналізи, процедури і навіть покупку медикаментів, включаючи їх доставку. У разі якщо хворий не може самостійно відвідати медичний заклад, СК оплачує його доставку в лікарню або виклик лікаря додому.

В першу чергу добровільне медичне страхування орієнтоване на висококласний сервіс. Відвідування гарного фахівця в якісній клініці без черги – саме те, заради чого купують страховку.

Для кого актуально корпоративне добровільне медичне страхування?

На сьогоднішній день основними оформлювачами ДМС є респектабельні роботодавці. Вони прагнуть забезпечити своїм співробітникам гідні соцпакети, в які входить корпоративне медичне страхування колективу.

Виникає питання, чому ж серед звичайних громадян добровільне медичне страхування не так популярно.

Справа в тому, що в Україні багато страховиків неохоче оформляють ДМС на фізичних осіб. Адже у нас ще не склалася культура індивідуального медичного страхування, та страховики побоюються шахраїв. Простий приклад: страхувальник може оформляти ДМС з метою вилікувати вже наявне захворювання за рахунок страховки.

Щоб такого не відбувалося, страхові компанії вимагають обов'язкового медогляду клієнта до оформлення поліса медичного страхування. А ось від корпоративних страхувальників таких медоглядів не потрібно, навіть у великих колективах.

Також важливо відзначити, що медичне страхування – досить дорога послуга. Далеко не всі громадяни готові оплатити медичну страховку з власної кишені.

В цілому, респектабельні компанії прагнуть піклуватися про свій персонал з метою підвищення лояльності серед співробітників. Але крім того, медична страховка дає можливість заощадити на тимчасовій втраті працездатності працівника. Замість того щоб нести непередбачені витрати на його лікування, роботодавець може бути впевнений в тому, що співробітник швидко і якісно отримає необхідну медичну допомогу, і повернеться до виконання своїх обов'язків.

Кому і коли варто оформляти добровільне медичне страхування працівників?

Є ряд факторів, які дозволяють прийняти рішення за або проти страхування здоров'я співробітників.

По-перше, це показник збитковості. Це відношення виплачених страховою компанією відшкодувань вартості поліса медичного страхування. Якщо збитковість низька (СК дає мало виплат), то корпоративного страхувальнику має сенс відмовитися від ДМС і оплачувати лікування співробітників самостійно, за допомогою фонду самострахування. З іншого боку, якщо збитковість висока (СК постійно доводиться відшкодовувати витрати на лікування співробітників), то страховик може підняти вартість медстраховки.

Також варто врахувати, що страхові компанії, як правило, отримують знижки на послуги лікувально-профілактичних установ (ЛПУ). Тобто, якщо звертатися в ЛПУ самостійно, ті ж послуги обійдуться дорожче. Крім того, при оформленні добровільного медичного страхування, страхувальник бонусом отримує послуги асистанс. У разі самострахування, виклик лікаря, запис на прийом, доставка ліків та ін. лягає на самого хворого.

Таким чином, порівнюючи переваги та недоліки ДМС і самострахування, необхідно:

взяти до уваги рівень чистого збитковості;

врахувати знижки на медичне обслуговування для СК;

визначити, хто у компанії готовий взяти на себе клопоти з організації фонду самострахування та адміністрування його діяльності.

Зрештою, підрахувати, у скільки це обійдеться компанії. Тільки з урахуванням усіх цих обставин, можна робити адекватний висновок.

Які моменти є важливими при виборі програми добровільного медичного страхування?

Давайте зупинимося на найбільш важливих моментах:

1. Корпоративні програми страхування включають такі розділи, як амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарне обслуговування, швидка, стоматологічна, акушерська допомога, оздоровлення і т. п. Необхідно розуміти, які саме випадки покриває кожен з них і в яких межах. Також має значення, який рівень медичних установ вибере страхувальник: державні, приватні або VIP. У кожному розділі наводяться клініки, з якими працює страховик і кінцева вартість страховки залежить від рівня клінік, які вибирає клієнт.

2. Одним з особливо важливих моментів є франшиза, яка прописана у договорі добровільного медичного страхування. Це та частина, яка не виплачується страхувальнику, якщо не досягає обумовленого порога. Зазвичай її розраховують у відсотках, як частку конкретного страхового випадку від загальної суми відшкодування. Якщо мед страховка передбачає обслуговування у висококласних клініках, страховик буде пропонувати встановити франшизи на їх послуги.

3. Асистанс – це гаряча лінія, яка приймає дзвінки від застрахованих і організовує для них надання медичної допомоги. Існує зовнішній і внутрішній асистанс. Грунтуючись на досвіді внутрішній асистанс краще.

4. Можливість розбити платіж і виплачувати страхову премію частинами. Це дає можливість не витрачати велику суму оборотних коштів відразу, а також мати можливість безболісно змінити страхову компанію, при необхідності. Недоліком такого підходу є те, що ліміти відшкодувань за медичні послуги теж дробляться і за певний період часу клієнт зможе використовувати тільки частину відповідного ліміту.

5. Важливо уважно вивчити список виключень прописаних в договорі, щоб вони не стали неприємними сюрпризами.

6. Правила страхування. Іноді в договорі можна зустріти відсилання до правил страхування, без їх дослівного цитування. Моя порада: обов'язково ознайомтеся з цими правилами, в особливості із зазначеними пунктами.

7. Останнє, що хотілося б порадити (можливо, це варто було б зробити в першу чергу). Зверніть увагу на репутацію страхової компанії. Компанія, з якою ви будете мати справу, повинна бути надійною і стабільною, а з виплатами відшкодувань не повинно виникати ніяких складностей.