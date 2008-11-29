США загнали Іран в кризову спіраль

Курс іранського ріала на "чорному ринку" оновив черговий мінімум до долара, досягнувши позначки 102 ріалу за одиницю американської валюти.

Таким чином, всього за чотири місяці ріал втратив приблизно половину своєї вартості. На початку квітня котирування вперше досягли позначки 50 ріалів за долар. Причиною такого стрімкого обвалу стали нові санкції з боку США. Незабаром вони вступлять в силу в повному обсязі, і місцеве населення в паніці скуповує долари в надії зберегти свої заощадження. Нагадаємо також, ще в квітні влада зробила ряд заходів, щоб зупинити девальвацію своєї валюти.

Зокрема, було встановлено фіксований офіційний курс. Нещодавно у відставку був відправлений глава центробанку.

Однак результатів це не дало. Банки часто не бажали продавати свої долари по штучно заниженому курсі, і вже в червні владі довелося піти на пом'якшення умов для груп імпортерів.

Погіршує ситуацію економічна криза, що розгорається. Інфляція в країні знаходиться на рівні 203% - це максимум з жовтня 2013 р.

Експерти відзначають, що економіка Ірану вразлива як перед обличчям зовнішніх, так і внутрішніх потрясінь.

Премія курсу ріала на "чорному ринку" відображає той обсяг коштів, який іранці готові переплачувати по відношенню до офіційного курсу, щоб отримати доступ до доларів.

На даний момент цей показник склав 131%.

Санкції США вступлять в силу 6 серпня і 4 листопада, що змусить багато іноземних компаній припинити ділові зв'язки з Іраном. Крім того, це призведе до різкого скорочення експорту нафти і, як наслідок, продовження економічного колапсу.

У країні вже зараз спостерігаються масові протести.

Президент Ірану Хасан Рухані закликав американського лідера Дональда Трампа "не гратися з вогнем". Він підкреслив, що Тегеран "ні з ким не воює". За словами Рухані, "сила Ірану - стримуюча". "Ми ні з ким не боремося і не воюємо", - зазначив президент Ірану.

Рухані таким чином відреагував на заяву глави Держдепу Майкла Помпео про те, що Вашингтон намагатиметься переконати союзників повністю припинити закупівлю нафти з Ірану до початку листопада. Крім того, глава американського Мінфіну Стівен Мнучін раніше заявив, що США готові вводити санкції проти Росії, Китаю або будь-яких інших країн, яка продовжить закупівлі нафти в Ірану всупереч позиції США.

Санкції США щодо нафтового сектора Ірану почнуть діяти з 4 листопада. Співпраця з іранськими постачальниками сировини і нафтопродуктів після цієї дати буде вважатися порушенням режиму санкції.

Однак досить коректну заяву президента Ірану Трамп сприйняв як пряму загрозу. "Президенту Ірану Рухані: ніколи, ніколи більше не погрожуйте США або ви будете страждати від наслідків, таких, які ви ще ніколи не бачили за всю історію. Ми більше не та країна, яка буде терпіти ваші божевільні слова про жорстокість і смерті. Будьте обережнішими ! " - написав (практично прокричав) Трамп в своєму Twitter.

Раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї в ході зустрічі з представниками МЗС Ірану і дипломатами, які представляють республіку в інших країнах, так описав цілі, переслідувані Вашингтоном: "Американська влада домагаються позиції і статусу, якими вони колись користувалися в Ірані до Ісламської революції 1979 року, і вони не будуть задовольнятися меншим, ніж це ".

"Я завжди наполягав на тому, що ми не можемо довіряти словам або навіть підписам влади США. Отже, переговори з США не приносять користі", - заявив Хаменеї.

За його словами, Вашингтону невигідно присутність Ірану на Близькому Сході як країни, здатної гарантувати спокій і безпеку в регіоні.