Порошенко анонсував зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО

Президент Петро Порошенко на початку нового політичного сезону подасть до Верховної Ради зміни до Конституції щодо закріплення в ній прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.

"Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і НАТО давно назріли. Мною підготовлено поправки до Основного закону, які подам на розгляд українського парламенту з початком нового політичного сезону", - анонсував Порошенко.

"Нікому не дозволю піддати ревізії європейської та євроатлантичної стратегії України під впливом різних зовнішніх і внутрішніх обставин", - підкреслив Президент.

Він додав, що необхідно також позбутися продиктованих Кремлем призабутих конституційних основ для тимчасового перебування російського флоту на нашій території. "У мене є своя відповідь і пропозицію на це", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 28 червня, Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії, присвяченій Дню Конституції. У своїй урочистій промові глава держави назвав Конституцію прогресивним правовим документом і обіцяв внести в нього правки.

Порошенко пообіцяв подати до Верховної Ради поправку в преамбулу Конституції, яка б закріпила в Основному законі дві стратегічні цілі: «Вони тісно пов'язані один з одним - вступ до Євросоюзу і членство в НАТО. Можливість зібрати триста голосів за таке важливе рішення в нинішньому складі Верховної Ради є ».