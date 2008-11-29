Сім способів поліпшити пам'ять

З віком пам'ять може погіршуватися, і перші ознаки цього можуть бути помітні вже в 30 років. Як підтримати пам'ять в працездатному стані, чи можна що-небудь для цього зробити? Розбирався портал The Guardian.

Ранок вечора мудріший

Сон корисний для епізодичної пам'яті - спогадами, які пов'язані з певним часом і / або місцем. Швидкий сон допомагає консолідувати спогади, особливо ті, що пов'язані з моторними навичками, тому якщо ви вчитеся грати на скрипці або їздити на велосипеді - корисно робити це незадовго до нічного сну, так нові вміння швидше закріпляться на рівні автоматизму.

Менше стресу

Гормони, що виділяються через стрес впливають на формування пам'яті. Якщо стресова подія відбулася прямо перед або відразу після чогось, що потрібно згадати, то процес згадування буде трохи простішим, але якщо проміжок часу між двома подіями занадто великий - стрес затьмарить друга подія. Також зайве занепокоєння може перешкодити згадати щось, що, здавалося б, повинно було залишитися в пам'яті - втім, з цим багато хто стикався на іспитах.

Вчитися, вчитися і ще раз вчитися

Певні види розумової активності допомагають підтримувати когнітивні функції в нормі, особливо в цьому сенсі корисна комплексна активність. Наприклад, в 2013 році дослідники з Техаського університету (University of Texas) порівняли результати тестів на пам'ять у пенсіонерів 60-90 років, які протягом трьох місяців по 15 годин на тиждень вчилися чомусь новому - чи не вчилися, займаючись іншою діяльністю. Ті, хто проходив курс цифрової фотографії, краще справлялися із завданнями, ніж ті, хто розгадував кросворди (більш звична для них справа, що не вимагає такого напруження).

Позитивне мислення

У Гарвардському університеті (Harvard University) виявили, що позитивне підкріплення покращує пам'ять. Так, коли учасникам наукової роботи, які намагалися щось запам'ятати, демонстрували слова «мудро» або «кмітливість», у них виходило запам'ятовувати краще, ніж коли їм показували слова «збентеження», «забудькуватість» і «Альцгеймер». Знімки мозку показали різницю в його активності в різні моменти.

Зробити паузу

Спогади можуть зникати, якщо у мозку не буде часу, щоб їх обробити. Більше століття тому вчені з Німеччини довели, що люди запам'ятовують вдвічі ефективніше, якщо роблять перепочинку. Пізніше неврологи показали, що і пацієнти з амнезією, і здорові люди краще справляються із завданням по відновленню списку слів, якщо після завдання їм дають час на відпочинок.

Соціалізація

Активне соціальне життя знижує швидкість погіршення пам'яті. У США провели експеримент, в ході якого люди у віці від 50-60 років проходили перевірку пам'яті раз в два роки три рази поспіль. У самих нетовариських погіршення було в два рази більше, ніж у тих, хто вів найбільш активне соціальне життя.

Меню для пам'яті

Харчування теж впливає на когнітивні функції. Середземноморська дієта для пам'яті корисніше за все - тому щоб залишатися при здоровому розумі якомога довше, їжте більше овочів і фруктів, менше червоного м'яса і молока, і нехай оливкова олія стане основним джерелом жирів.