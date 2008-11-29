Важность изменения обстановки при снятии ломки

Наркотическая зависимость считается наболевшей темой современного человечества. Представляет собой заболевание, вызванное не медикаментозным употреблением наркотических веществ. Решением данной проблемы является центр восстановительной медицины Альтива, в котором представлено не только качественное медикаментозное лечение, но и соответствующая для этого обстановка.

Ломка – это абстинентный синдром совокупности физических и психологических расстройств, которые развиваются у больных, вследствие прекращения или уменьшения дозы принимаемых ими наркотических веществ.

Причины появления наркозависимости

Молодые люди пытаются себя найти в окружающем их обществе, хотят выделиться и обратить на себя внимание. Вследствие необдуманных поступков они пробуют наркотики. К причинам, способствующим это относятся:

любопытство, часть молодых людей желает попробовать в жизни максимальное количество ощущений, в том числе и наркотики;

обманчивое легкомыслие, на начальных этапах люди думают, что способны в любой момент самостоятельно прекратить принятие наркотиков;

стадность, молодежь попадает под влияние старших товарищей и хочет им подражать.

Лечение наркозависимости

Важно начать как можно раньше процесс лечения. Это даст возможность быстрее восстановиться и облегчит реабилитационный период. Оно состоит из составляющих:

изменение круга общения и окружающей обстановки больного;

прекращение принятия наркотических веществ;

медикаментозное лечение больного;

психологическое лечение больного.

Примечание. Важно создать медикаментозное лечение и психологический настрой человека для дальнейшего ведения полноценной здоровой жизни.

Уникальность центра восстановительной медицины Альтива

Важно создать благоприятную обстановку, способствующую лечебному процессу. Уникальность этой клиники заключается в следующем:

1. Данная клиника находится на территории заповедника, вблизи соснового леса. Позволяет создать больному уникальную обстановку, способствующую изменить мышление и научить наслаждаться естественной природной красоте.

2. Территория охраняется, ведется круглосуточное наблюдение. Позволяет искусственно оградить больного от прежних товарищей, провести анонимное лечение.

3. Директором заведения является практикующий психолог, лично обследующий психику больных. Он проводит индивидуальное лечение своих подопечных.

4. Существуют различные виды палат, в том числе «Люкс». В них стоят плазменные телевизоры, кондиционеры, проведен Wi-Fi, спутниковое телевидение.

5. Предусмотрено полноценное трехразовое питание с полдником, включая диетические блюда.

Примечание. В таких условиях снятие ломки в Альтива происходит значительно легче.

Реабилитация наркозависимого человека

Вылечить человека медицинскими препаратами от наркотической зависимости недостаточно. Возвращаясь в естественную среду проживания, он встречает бывших товарищей и начинает принимать наркотики. Реабилитация должна заключаться в следующем:

У человека должна появиться цель, ради которой ему захочется жить полноценной здоровой жизнью.

Трудоустройство. Человек должен иметь средства к существованию, а для этого ему необходима легальная работа. Найти работу в нынешнее время сложно. Для человека с репутацией бывшего наркомана это фактически недостижимая цель, все от него отказываются.

Семья. Каждый нуждается в семейном тепле. Необходимо постоянно осознавать, что человек кому-то нужен.

Уважение. Человек испортивший репутацию должен извлечь из этого урок, но он должен иметь шанс восстановить репутацию в семье и обществе последующими поступками.

Заключение

Мы разобрали в чем заключается важность изменения обстановки при снятии наркотической ломки. Надеюсь, данная информация будет полезной при подборе места реабилитации для нуждающегося человека. Желаю всем здоровья!