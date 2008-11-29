|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Важность изменения обстановки при снятии ломки
Наркотическая зависимость считается наболевшей темой современного человечества. Представляет собой заболевание, вызванное не медикаментозным употреблением наркотических веществ. Решением данной проблемы является центр восстановительной медицины Альтива, в котором представлено не только качественное медикаментозное лечение, но и соответствующая для этого обстановка.
Ломка – это абстинентный синдром совокупности физических и психологических расстройств, которые развиваются у больных, вследствие прекращения или уменьшения дозы принимаемых ими наркотических веществ.
Причины появления наркозависимости
Молодые люди пытаются себя найти в окружающем их обществе, хотят выделиться и обратить на себя внимание. Вследствие необдуманных поступков они пробуют наркотики. К причинам, способствующим это относятся:
Лечение наркозависимости
Важно начать как можно раньше процесс лечения. Это даст возможность быстрее восстановиться и облегчит реабилитационный период. Оно состоит из составляющих:
Примечание. Важно создать медикаментозное лечение и психологический настрой человека для дальнейшего ведения полноценной здоровой жизни.
Уникальность центра восстановительной медицины Альтива
Важно создать благоприятную обстановку, способствующую лечебному процессу. Уникальность этой клиники заключается в следующем:
1. Данная клиника находится на территории заповедника, вблизи соснового леса. Позволяет создать больному уникальную обстановку, способствующую изменить мышление и научить наслаждаться естественной природной красоте.
2. Территория охраняется, ведется круглосуточное наблюдение. Позволяет искусственно оградить больного от прежних товарищей, провести анонимное лечение.
3. Директором заведения является практикующий психолог, лично обследующий психику больных. Он проводит индивидуальное лечение своих подопечных.
4. Существуют различные виды палат, в том числе «Люкс». В них стоят плазменные телевизоры, кондиционеры, проведен Wi-Fi, спутниковое телевидение.
5. Предусмотрено полноценное трехразовое питание с полдником, включая диетические блюда.
Примечание. В таких условиях снятие ломки в Альтива происходит значительно легче.
Реабилитация наркозависимого человека
Вылечить человека медицинскими препаратами от наркотической зависимости недостаточно. Возвращаясь в естественную среду проживания, он встречает бывших товарищей и начинает принимать наркотики. Реабилитация должна заключаться в следующем:
Заключение
Мы разобрали в чем заключается важность изменения обстановки при снятии наркотической ломки. Надеюсь, данная информация будет полезной при подборе места реабилитации для нуждающегося человека. Желаю всем здоровья!
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com