Хіміки показали, як синє світло руйнує сітківку

Розкрито механізм негативного впливу синього світла на зір людини.

Незважаючи на те, що по негативному впливу екранів на людину присвячені десятки наукових робіт, сучасні люди проводять все більше і більше часу "в компанії" телевізора, комп'ютера і смартфона. Втім, варто зауважити, що до теперішнього часу залишалося незрозумілим, як саме світло дисплея сприяє погіршенню зору. Але тепер хіміки з Університету Толедо, нарешті, виявили механізм, за допомогою якого синє світло, що виходить від цифрових пристроїв, перетворює молекули, що містяться в сітківці в справжні вбивці клітин.

Найважливішу роль в процесі зору грає ретиналь - одна з форм вітаміну А. Ця речовина входить до складу основних зорових пігментів і бере участь у створенні нервових сигналів, з яких мозок формує зображення. І оскільки без ретиналю фоторецептори стають абсолютно марними, він повинен постійно проводитися в сітківці ока.

У новому дослідженні команда під керівництвом Аджіта Карунаратне (Ajith Karunarathne) виявила, що під дією синього світла ретиналь запускає реакції, в ході яких з'являються речовини, токсичні для клітин сітківки. Саме цей процес призводить до вікової дегенерації жовтої плями, коли імунна система поступово перестає захищати клітини від руйнування.

В ході експерименту вчені вводили ретиналь в самі різні типи клітин, включаючи серцеві, ракові і нервові, після чого впливали на зразки світлом різної довжини хвилі. І кожен раз під променями синьої частини спектра клітини гинули, в той час як інші види освітлення не чинили негативного ефекту.

"Це дійсно токсично. Фоторецепторні клітини очей не відновлюються, і коли вони вмирають, то це назавжди", - пояснює в прес-релізі університету співавтор дослідження Касун Ратнаяке (Kasun Ratnayake).

Але є і хороша новина: виявилося, що від витівок ретиналю рятує антиоксидант альфа-токоферол - похідна вітаміну Е. На жаль, з часом, коли організм починає старіти або коли імунний захист слабшає, здатність таким чином боротися з впливом синього світла пропадає.

Тільки в США щорічно виявляється два мільйони нових випадків макулодистрофії - групи захворювань, при яких відбувається ураження сітківки ока і порушується центральний зір. Розуміння того, яким саме чином всюдисуще синє світло впливає на здоров'я людини, дає надію на розробку способів захисту молодого покоління в світі високих технологій.

В даний час дослідники вимірюють інтенсивність світла, що надходить від екранів різних пристроїв, щоб змоделювати реакцію очних клітин на природне опромінення, з яким люди стикаються в повсякденному житті.

За словами Карунаратне захиститися від природного синього світла можна за допомогою сонцезахисних окулярів, які відсівають ці хвилі разом з ультрафіолетом. Крім того, багато виробників гаджетів сьогодні встановлюють на свої нові пристрої відповідні програмні фільтри. На старі моделі пристроїв програми, що відсівають синиюскладову, користувачі можуть встановити самостійно.

Детальніше з результатами дослідження можна ознайомитися, прочитавши статтю, опубліковану у виданні Scientific Reports.

Додамо також, що на сьогоднішній день відомі випадки відновлення сітківки, наприклад, за допомогою генної терапії і стовбурових клітин. Втім, поки це лише експериментальні розробки.