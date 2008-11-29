Кишкові бактерії подорожують по органах і провокують аутоімунні захворювання

Кишкові бактерії Enterococcus gallinarum (помаранчеві точки) можуть проникати в печінку і спровокувати розвиток аутоімунних захворювань при загальній схильності до них організму.

Численні дослідження, опубліковані протягом останніх кількох років, показують, що кишкові бактерії відіграють в нашому житті набагато більшу роль, ніж скромна участь в травленні. Вони протистоять алергії, допомагають боротися з раком і навіть визначають спосіб життя великих груп людей. Але разом з тим вчені змушені визнати, що саме мікрофлора кишечника відповідальна за розвиток деяких хвороб, наприклад, діабет і артрит.

Нове дослідження Єльського університету показало, що кишкові бактерії певного типу здатні залишати місце своєї постійної дислокації, подорожувати по організму і викликати аутоімунні захворювання. Нагадаємо, що останні розвиваються, коли імунна система починає атакувати власний організм.

Команда під керівництвом Мартіна Крігеля (Martin Kriegel) зосередилася на дослідженні бактерій виду Enterococcus gallinarum, які зазвичай населяють тонкий кишечник людини і мишей. Раніше вчені виявили, що ці мікроорганізми можуть спонтанно переміщатися з кишечника в лімфатичні вузли, печінку і селезінку.

Використовуючи мишей, які були генетично сприйнятливі до аутоімунних захворювань, дослідники з'ясували, що E. gallinarum ініціювали виробництво антитіл і запальну реакцію - відмінні ознаки аутоімунної відповіді. Потім точно такий же ефект повторився в культурах клітин печінки, отриманих від здорових людей.

Для повноти картини залишалося зловити винуватця на "місці злочину". Вчені проаналізували зразки тканин печінки пацієнтів з різними аутоімунними захворюваннями і знайшли там ті самі кишкові бактерії.

Багато хвороб, пов'язані з атакою імунної системи організму на його власні тканини, погано піддаються лікуванню. Але Кригель і його колеги вирішили, що якщо в справі замішані звичайні бактерії, варто спробувати антибіотики і вакцини.

Не без подиву вони виявили, що такі методи дійсно пригнічують аутоімунні реакції у мишей, розгулюють по організму E. gallinarum. У прес-релізі університету автори роботи відзначають, що важливим аспектом лікування було внутрішньом'язове введення лікарських препаратів, щоб вплив на решту мікрофлору кишечника було мінімальним.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Science як мінімум пропонують перспективний підхід до лікування таких захворювань як системна вовчанка та аутоімунні захворювання печінки. Роботи в даному напрямку активно тривають.