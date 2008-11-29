Телескопічна палиця для самозахисту

Телескопічна палиця вважається досить популярним засобом для оборони. При носінні така палиця практично не помітна, але якщо потрібно, ви за кілька секунд зможете перевести палицю у положення «бій». Отже, купивши телескопічну дубинку, можна отримати надійний захист.

Офіційно в число дозволених засобів самооборони в Україні телескопічна палиця не входить.

Тому носіння «телескопа» будь-якої конструкції може викликати небажані питання у правоохоронців, оскільки цей засіб, як, наприклад, нунчаки, вважається предметом, який в першу чергу призначений для нанесення тілесних ушкоджень людині. Проте на ринку «телескопи» продають, також купити телескопічну дубинку можна через Інтернет.

Перейдемо безпосередньо до телескопічних дубинок. І тут необхідно зазначити важливий аспект - більшість того, що сьогодні можна придбати, якісним знаряддям не вважається, оскільки виконано або з м'якого заліза, або з пластику. Це цілком зрозуміло, адже кийки, зроблені із загартованого металу, є ударно-дробячою зброєю і знаходяться на озброєнні органів правопорядку, зокрема, в Німеччині. Дана обставина спричиняє для реалізаторів даної зброї безліч проблем, включаючи і кримінальну відповідальність.

Телескопічна палиця, яка не є загартованою сталевою, при її жорсткому використанні у «бойовому» положенні, стає, по суті, одноразовою. Виняток – при попаданні по м'яких тканинах (наприклад, живота) або по від'їжджаючому об'єкту (іншими словами, за умови відсутності жорсткого контакту).

У рамках загального лікнепу, давайте поговоримо про техніку застосування даного засобу.

Застосовувати «телескоп» можна у двох випадках: в складеному стані (як явару або кастет), в розкладеному (для захоплень, больових прийомів, а також як палицю).

Втім, у питаннях самооборони півтонів бути не може апріорі, як не повинно бути і недоробок або недоробок. Саме від цього залежить здоров'я, а нерідко й життя людини.

Дубинка взагалі – це, мабуть, найдавніша зброя, яку використовує людина. І ось тепер вона знову популярно в якості засобу самооборони, але вже в дещо видозміненому вигляді. Телескопічна палиця – це компактний механізм, який легко поміщається в сумку. Втім, після натискання кнопки, інструмент самозахисту автоматично розкладається і фіксується в бойовому положенні, після чого стає грізною зброєю проти нападника. Висока популярність у силових структур пояснюють переваги телескопічних кийків:

- будь-яка телескопічна палиця виготовляється з міцної нержавіючої сталі, і удар цією зброєю навряд чи здасться зловмиснику несерйозним. Навіть не найсильніше попадання по голові, животу, спині загрожує нокаутом;

- вид людини, у якої в руках телескопічна палиця в бойовому положенні, вже сам по собі може охолодити ентузіазм грабіжника;

- телескопічна палиця приводиться в дію ексцентриками і підшипниками, використовувати її дуже просто: складається і розкладається вона натисненням однієї кнопки;

- купити телескопічну палицю можна досить недорого без яких-небудь витрат на її обслуговування, як це може бути у випадку з електрошокерами і газовими балончиками.

З іншого боку, телескопічна палиця іноді критикується за те, що для її застосування потрібні певні навички і фізична сила. В іншому випадку нападник легко перехопить удар, відбере зброю і, може, навіть використати її проти власника. Таким чином, подібні засоби самооборони без ліцензії більше підходять для чоловіків. Навпаки, особливо міцним хлопцям варто бути обережним з таким досить дієвим інструментом як телескопічна палиця. Зайве завзяття може легко призвести до тяжких травм нападника і, як наслідок, перевищення допустимої самооборони.