Америка збільшує тиск на Китай

Білий дім підтвердив плани ввести 25% -е мито на продукцію з Китаю на $ 200 млрд, говориться в заяві торгового представника США Роберта Лайтхайзера.

Він уточнив, що раніше президент США Дональд Трамп доручив визначити перелік товарів для оподаткування митом в 10%, однак зараз Трамп дав Лайтхайзеру нову вказівку - розглянути збільшення до 25%.

Як заявив журналістам один з високопоставлених чиновників адміністрації США, "процес обговорення даних заходів вже йде". "Слухання з цього питання почнуться пізніше в цьому місяці. І зараз президент Дональд Трамп доручив торговому представнику підвищити рівень мит з планованих 10% до 25%", - сказав він.

За його словами, обговорення заходів з представниками бізнесу буде продовжено до 5 вересня. Раніше крайній термін був встановлений на 30 серпня.

"Ми виходимо в нашому рішенні з того, що Китай залучений в недобросовісну торгівлю, особливо в області технологій і передачі технологій. Ми їм часто говорили про нашу стурбованість ... Ми не бачили руху назустріч з їх боку. Ми вводимо додаткові мита на їх товари, що , як ми очікуємо, змусить їх вести себе чесно на міжнародному ринку ", - пояснив чиновник.

Замість того, щоб прислухатися до доводів Вашингтона і змінити поведінку, Пекін ввів додаткові мита на продукцію з США, що торкнулося 40% американського експорту в Китай, заявив він. Тому Лайтхайзеру було доручено переглянути плани по введенню мит на китайську продукцію для "більш комфортної ситуації на ринку для американської продукції".

Раніше агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що адміністрація США планує запропонувати введення мит в 25% на імпорт китайських товарів і послуг на суму $ 200 млрд. Агентство пояснило, що раніше Трамп хотів ввести мита в 10% на додатковий розширений список товарів і послуг, однак такі заходи в адміністрації визнали недостатніми.

"Торгова війна" між Китаєм і США почалася після того, як 6 липня цього року в силу вступили взаємні підвищені митні збори між цими державами. США ввели мито в 25% на імпорт 818 найменувань товарів з Китаю загальним обсягом поставок $ 34 млрд на рік. Як контрзахід Китай в цей же день ввів мито в 25% на імпорт рівнозначного обсягу американських товарів.

США можуть підвищити мита для Китаю. Преса стверджує, що Трамп оцінює варіант ввести нові збори - і не 10% , а 25%, як це зробили в липні. Критика вже пішла. Мер Лос-Анджелеса попередив про втрату для каліфорнійської економіки.

Трамп пізніше заявив про готовність ввести мита на весь китайський імпорт, якщо в цьому виникне необхідність. Згідно з даними Бюро перепису населення США в 2017 р обсяг ввезення китайських товарів в США склав $ 505,5 млрд у порівнянні з $ 129,9 млрд експорту американських товарів до Китаю.