Частка бідних українців зросла з 15% до 25%

Частка бідних українців після приходу до влади в лютому 2014 р Петра Порошенка зросла з 15% до 25%, і для України важливо завершити розпочаті реформи, щоб вийти з економічної кризи. Про це заявила директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен.

"Економічна криза, що почалася в Україні в 2014 р, привела до того, що рівень бідності зараз вище, ніж п'ять років тому. Якщо в 2014 р за межею бідності жило 15% населення України, то сьогодні - 25%. Однак реальний шлях виходу з кризи - це завершення розпочатих і реалізація нових реформ, чи буде це охорона здоров'я, створення Вищого антикорупційного суду, незалежних наглядових рад в держбанках - це половина всього банківського сектора країни, щоб кредити не розходилися по "своїм" людям. Україна зробила крок у реформуванні різних сфер , і їй не можна зупинятися ", - зазначила Кахконен.

У лютому 2014 року в результаті державного перевороту і насильницького захоплення влади Верховна рада України відсторонила від посади президента Віктора Януковича, який був змушений покинути Україну.

З тих пір Україна бере кредити МВФ в обмін на проведення реформ. МВФ в 2017 р припинив видачу кредитів Києву через зрив обіцянок боротися з корупцією і підвищувати ціни на газ для населення. З тих пір в країні зростає інфляції, а резерви і курс гривні доводиться підтримувати на залишки кредитів МВФ.

13 липня 2018 року Нацбанк України в п'ятий раз з жовтня 2017 р підвищив облікову ставку до 17,5% річних через очікуване зростання цін на газ. На думку Національного банку, зниження інфляції може виявитися під загрозою через дії ряду факторів - подальшого пожвавлення внутрішнього попиту, зростання трудової міграції, посилення ризиків неотримання чергового кредиту Міжнародного валютного фонду та іншого пов'язаного фінансування, високих інфляційних очікувань, зниження інтересу інвесторів до активів, що розвиваються в країні.