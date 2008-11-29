Засуха надопомогу. Скільки українські аграрії заробити на врожаї-2018

Світові ціни на зерно зростають, тому український урожай в цьому році буде особливо вигідно експортувати. Але як це позначиться на цінах на хліб в магазинах?

Ціни зросли, але якість впала

Міжнародна рада по зерну (IGC) нещодавно переглянула перспективи глобального збору пшениці в сторону зменшення на 16 млн т - до 721 млн т. Це буде найнижчий урожай після сезону 2013-2014 рр. Причому через спеку страждають врожаї в самих різних країнах, від Великобританії до Австралії. У сусідній Росії урожай в цьому році буде на 20% нижче торішнього. Експерти вважають, що експорт російської пшениці може знизитися на 18%, а її вартість на внутрішньому ринку виросте на 20-30%.

Україна на тлі інших країн виявилася в дуже хорошій ситуації: хоча в кінці весни всіх налякала перспектива посухи, пізніше погода "виправилася" - пройшли затяжні дощі. За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, прогноз врожаю зернових в країні на цей рік залишається на рівні 2017 року - в обсязі 60 млн т і більше (в 2017-му було зібрано 61,3 млн т зернових).

Саме по пшениці 3 серпня Мінагропрод України підвищив прогноз врожаю на 1 млн т - до 24 млн. т. За попередніми оцінками міністерства, співвідношення "продовольчі класи / фураж" в урожаї пшениці 2018 р складе 55/45. За даними міністерства, в минулому році урожай пшениці склав 26,2 млн т. Всього ж Україна за станом на 3 серпня намолотила 26,5 млн т ранніх зернових і зернобобових з 8 млн га (81% прогнозу за цими культурами) при врожайності 33, 2 ц / га.

Проблема однак у тому, що в нинішньому році якість зерна в Україні погіршилася через затяжні дощі. Начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко на брифінгу розповіла журналістам: "Через такий клімат, який був в Україні, якість зерна погіршилася". Зокрема, за її словами, почалося почорніння колоса зерна і почався розвиток грибкових захворювань. Причина - проливні дощі, які накрили Україну майже на два тижні, затопивши Київ і Львів.

Але не всі культури дощі пошкодили. "Що стосується пізніх культур, кукурудзи, соняшнику та сої, які залишилися на полях, то для них відбулося пом'якшення метеорологічних умов, покращився зволоження грунту, - сказала Адаменко. - Зрештою, на півдні був зупинений бездощовий період, і завдяки тому, що підвищилася вологість грунту, тривалість життя цих культур буде продовжена, а чим вона довша, тим вище урожай ".

"В Україні буде зниження врожаю, але тільки в групі ранніх зернових. Мова про колосові культури - пшениця, жито, ячмінь. Більш пізні культури, включаючи кукурудзу, повинні показати хороші результати. Але в будь-якому випадку через погоду будуть проблеми з якістю - в деяких областях через високу вологість пшениця почала проростати прямо в колосках, - сказав в коментарі "ДС" гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. - тобто урожай ми можемо зібрати нормальний, але зерно втратить свою цінність. Світові ціни на зерно вже виросли , але це зовсім не означає, що виростуть і доходи українських аграріїв. Якщо ми планували зібрати хорошу харчову пшеницю, а замість цього зберемо фуражну пшеницю шостого класу, то і доходи від неї будуть відповідні. Крім того, ціни на продукцію ростуть повільніше, ніж ціни на матеріальні ресурси, такі як паливо і мінеральні добрива. Тому доходи АПК зовсім не ростуть лінійно з ростом цін на зерно ".

За інформацією Державної фіскальної служби, за 2017/2018 маркетинговий рік українські аграрії заробили $ 6,4 млрд на експорті 39,4 млн т зернових. Кукурудзи було експортовано 17,8 млн т на $ 2,86 млрд, пшениці - 17,2 млн т на $ 2,83 млрд, ячменю - 4,3 млн т на $ 640 млн. При цьому 99% всіх зернових вирушили на експорт морським транспортом ( 39 млн т). 306 тис. Т (0,8%) було експортовано залізничним транспортом і майже 80 тис. Т (0,2%) - автомобільним.

З початку 2018/2019 маркетингового року і станом на 1 серпня Україна експортувала 2,214 млн т зернових - це на 9,4% менше, ніж рік тому. Уже експортовано близько 930 тис. т пшениці, 592 тис. т ячменю, 686 тис. т кукурудзи. Крім того, експортовано 2,3 тис. т борошна.

Щоб підтримати вітчизняних виробників, Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) у І півріччі 2018 року в рамках форвардної кампанії збільшила авансові виплати аграріям в три рази в порівнянні з минулим роком - до 606 млн грн. Надаючи підтримку малому і середньому бізнесу, ДПЗКУ вперше приєдналася до системи аграрних розписок.

А з кінця липня в портах України почали рости ціни на продовольчу пшеницю. За даними ІА "АПК-Інформ", це пов'язано з підвищенням світових цін, а також слабким поки надходженням на ринок зерна нового врожаю і побоюваннями щодо його якості. Якщо в середині липня ціни попиту на продовольчу пшеницю другого і третього класу становили в середньому 5850-6200 і 5750-6150 грн / т, то вже 1 серпня ціни попиту досягали 6400 і 6300 грн / т відповідно. І очевидно, що зростання цін продовжиться.

Виникає логічне запитання: як скачки цін на зерно вплинуть на вартість, умовно кажучи, булки хліба в магазині? Тим більше що експерти вже спрогнозували зростання цін на продукти в цілому.

З одного боку, навіть якби власного врожаю не було зовсім, накопичених запасів вистачає. Як повідомив Держстат, на 1 липня в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість зернових, зернобобових та насіння соняшнику в Україні зросла на 35,5% - до 91,7 млн т. Зокрема, запаси пшениці збільшилися на 58,9% і склали 35,7 млн т, кукурудзи - на 13,7%, до 33,1 млн т.

Ще один фактор - те, що витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-червні 2018 р виросли на 13,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 го (дані Держстату). При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження виросли на 12,7%, а тварини - на 17,1%. Зрозуміло, що таке зростання виробники неминуче будуть покривати за рахунок роздрібних цін.

"Якщо ви подивитеся на динаміку зростання цін з початку року до сих пір, то ви і так побачите зростання цін на хліб в магазинах - від 70 до 90 копійок на кілограм випеченого хліба, - каже Павло Коваль. - Але при цьому ми робимо хліб з торішньої пшениці. тобто коливання цін в цьому році на вартості булки хліба не позначаться ще довгий час. Але в цілому ціни будуть рости - і на хліб, і на борошно, і на макарони. Питання тільки в тому, якими темпами буде це зростання. але це, до речі, загальноєвропейський тренд ".

"Вартість пшениці на внутрішньому ринку вже значно зросла, і стовідсотково це буде впливати на ціну хліба, - каже аналітик ринків зернових і олійних культур Українського клубу аграрного бізнесу Ольга Харабара. - Але не можна сказати, що це буде основним фактором, тільки одним з. У структуру собівартості хліба входить багато всього - та ж електроенергія, наприклад. Зрозуміло, що пшениця - це 80% вартості хліба. Сьогодні борошномельні підприємства закуповують пшеницю приблизно по 5700-5800 грн / т, і вже зараз вони не можуть конкурувати навіть з трейде рами - ті пропонують виробникам більш високу закупівельну ціну ".

Однак, за словами експерта, Мінагропрод України вже готує до підписання меморандум, в якому будуть чітко прописані обмеження з експорту продовольчої пшениці. Завдання документа - запобігти можливому колапс на внутрішньому ринку через занадто високий попит на зовнішньому. Така система - щорічного підписання обмежувального меморандуму - діє впродовж останніх років, що дозволяє дотримати баланс між експортом зернових і потребами внутрішнього ринку.