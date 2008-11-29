Заробити на президентських виборах можна буде вже восени

Мітинги - один з популярних способів підробити. Активний набір агітаторів почнеться з вересня, але добре заробити вийде не раніше листопада-грудня.

Політики з головою поринули в підготовку до президентської виборчої кампанії. Кандидати (як ті, які вже заявили про намір балотуватися, так і ті, які ще це зроблять) почали активно формувати передвиборчі штаби.

Робота кипить: генеруються основні меседжі передвиборної кампанії кандидата, викуповуються рекламні площі, скрупульозно моніторяться проколи опонентів. А через місяць-два почнеться активний пошук агітаторів, учасників партійних маніфестацій та акцій протесту.

- Ми ще не приступали до масового набору вуличних агітаторів. Все знаходиться в стадії інспектування місцевих партійних штабів, йде якась перекличка "багнетів". Ще навіть не складені агітаційні бюджети, - розповіла на правах анонімності співробітниця партійного штабу одного з рейтингових кандидатів на пост президента. За її словами, активний набір розпочнеться в кінці вересня - початку жовтня.

- Близько 60% агітаторів - люди, які пройшли з нами не одну виборчу кампанію, активно допомагали на недавніх виборах в ОТГ. Мобілізуємо їх дуже швидко. Всі телефони є у регіональних кураторів, - каже наша співрозмовниця. - Решту теж швидко зберемо. Досить дати клич біля університету про такий набір.

За прогнозами політтехнологів, розцінки на послуги агітаторів / мітингувальників виростуть у порівнянні з 2014 роком.

- Якщо говорити в доларовому еквіваленті, то тарифи на роботу агітаторів не зміняться, можливо, навіть зменшаться. А ось в гривневому однозначно виростуть, - міркує політтехнолог Олексій Якубін. - Наприклад, якщо за день роботи в агітнамет кандидата чотири роки тому платили 150-200 гривень, то на цих виборах - 250-300 гривень (8-10 доларів).

З ймовірністю 99,9% можна прогнозувати і збільшення кількості проведених агітаційних мітингів, а особливо акцій протесту. Експерти вже зараз говорять, що восени опозиційні партії будуть розгойдувати настрої людей і збирати Тарифний Майдан. Природно, робота частини мітингувальників буде оплачена.

У Комітеті виборців України вказують, що останнім часом вибори стають все більш комерціалізованими. Йдеться про те, що багато організаційних функцій виборчі штаби передають спеціально найнятим для цього комерційним фірмам, підписують контракти.

- Виборчий штаб все більше нагадує групу менеджерів, які роздають завдання комерційним структурам, - каже голова КВУ Олексій Кошель. - За агітацію відповідає не виборчий штаб, а спеціально найнята для цього комерційна структура. Вона займається пошуком співробітників, контролює процес роздачі агітаційних матеріалів, аналізує, в яких місцях, з урахуванням специфіки цільової аудиторії, краще роздавати листівки (газети), чітко звітує перед замовником за виконану роботу. Тобто "робить все під ключ".

За словами Кошеля, залучення комерційної структури дозволяє кандидату і заощадити, і зробити кампанію більш ефективною.

- Нерідко так бувало, що з якихось причин (технічних, політичних, меркантильних) На складах партії залежувались тонни агітаційної продукції. Її просто не могли (не хотіли) доставити до виборця. Потім все це здавалося на макулатуру, - розповідає Кошель. - Комерційні структури гарантують, що не пропаде жодна листівка. І якщо вони заявляють, що в акції протесту візьме участь 1000 осіб, то і прийде 1000 чоловік.

Експерти єдині в думці, що всі бажаючі підзаробити на виборах зможуть це зробити. Такий оптимізм обґрунтовується тим, що на старт президентської гонки вийде рекордна кількість кандидатів. За попередніми прогнозами - не менше 40. І якщо "старожили" президентських кампаній працюватимуть з перевіреною командою агітаторів, то "новачки" будуть формувати команду з нуля.

Робота в Мережі

На президентських виборах можуть заробити і активні користувачі соціальних мереж. Виборчим штабам (комерційним фірмам) для агітації будуть потрібні "коментатори" і блогери.

Суть роботи зводиться до того, що потрібно буде писати схвальні пости про кандидата і гнівні про опонента, а також коментувати в потрібному руслі пости певних політиків, журналістів, блогерів.

Чіткої такси за таку роботу немає. На формування остаточної "ставки" впливає багато факторів: скільки у людини передплатників, вміння аргументувати свою точку зору (інтерпретувати отримані "темники"), активність роботи, наявність додаткових профілів в соцмережах. За "якісний" вірусний пост готові платити від 200 доларів.