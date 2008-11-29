Из чего делают качественные детские площадки

Когда мы видим широкое разнообразие горок, качелей и других развлекательных зон для детей, мы не задумываемся, из чего их производят. Кто-то хочет купить детские площадки для своего загородного участка, кто-то приобретает в общие игровые зоны для детей со всего двора. И в тех, и в других случаях нужно ориентироваться в моделях и понимать, какой материал подойдет для определенных эксплуатационных условий.

Древесина

Одна из самых надежных и сравнительно доступных пород дерева для уличного использования – это лапландская сосна. Она несколько отличается от сосны и ели, которые растут у нас. Там в бревне 70% - это сердцевина, которая вдвое прочнее кромки. Поэтому даже через 15 лет нахождения под открытым небом основа не трескается, не крутится, сохраняя целостность.

Детские игровые площадки со сложными конструкциями из дерева обычно производятся из многослойных наборов, так называемого сборного бруса. Это позволяет экономить время на обработке каждой детали. А комбинация сосновых пород дерева способствует прочности. Обычно производители в детальном описании указывают, чем природный материал был обработан. Если такой информации нет – уточните у менеджера интернет-магазина про обработку дерева антисептиком или другими составами (это необходимая мера, продлевающая жизнь древесине на 30-40%).

Металл

Главное отличие самодельных конструкций из металла и пластика – это недолговечность из-за коррозии. Ведь на производстве используется только оцинкованный материал, который имеет неограниченный срок службы. До появления первых очагов поражения ржавчиной может пройти 30 лет.

Металлические площадки для детей или игровые зоны обычно доступнее по цене. При выборе обращайте внимание на наличие пластиковых заглушек, прорезиненных зон. В таких конструкциях не должно быть острых элементов, открытых углов. Барьеры и игровые зоны на высоте должны быть ограждены канатами или пластиковыми ограждениями.

Пластик

Если вы ищете компактную модель игровой площадки для маленьких детей – выбирайте именно пластиковые варианты. Они цельно выливаются из полимерной основы, противостоя любым погодным условиям. Срок их службы неограничен. Правда, возраст детей для таких площадок обычно ограничен десятью годами.

Оптимально отдавать предпочтение отечественным производителям, которые работают по государственным стандартам и нормам.

По материалам сайта cityparking.ua.