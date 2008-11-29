6 способів зберегти здоров'я сечової системи

Приблизно кожна п'ята жінка в своєму житті стикається з інфекціями сечових шляхів, і у багатьох ці інфекції повертаються по кілька разів. Що можна зробити, щоб якщо не уникнути цього - то хоча б знизити ймовірність виникнення захворювання? На це питання відповіли експерти The Guardian.

Пити і не тільки

Лікарі рекомендують пити достатньо води і регулярно відвідувати дамську кімнату - це допоможе скоротити ризик розвитку інфекції, так як бактерії будуть «вимиватися» назовні. Затримування сечі дозволяє мікроорганізмам розмножуватися усередині, і шанс захворіти підвищується.

Ходити в туалет після сексу

Не варто засипати відразу після інтимного спілкування, нехтуючи правилами гігієни. Під час сексу всередину сечовивідних шляхів також можуть потрапляти бактерії, і їх необхідно видаляти до того, як вони утворюють небезпечну колонію. При деяких видах контрацепції ймовірність захворіти підвищується (наприклад, це можливо при використанні сперміцидних засобів).

Регулярно відвідувати лікаря

Це те, чим багато хто з нас, на жаль, нехтує. Якщо ви відчуваєте біль при сечовипусканні або занадто часто ходите в туалет без видимих на те причин, необхідно звернутися до лікаря (особливо якщо таке відбувається часто). Можливо, він призначить антибіотики або додаткові обстеження з метою з'ясування, чому інфекція повертається. Іноді це може відбуватися через анатомічних аномалій або ослабленого імунітету - в будь-якому випадку, краще пізнати, в чому справа.

Дотримуватися помірної гігієни

Після відвідин дамської кімнати зверніть увагу на те, як ви витираєте - необхідно робити це спереду назад, інакше фекальні бактерії можуть потрапити в сечові шляхи. Занадто ретельно (наприклад, антибактеріальними серветками) витиратися теж не варто, знищення корисної мікрофлори також підвищує ризик інфекції.

Стежити за собою після менопаузи

Вважається, що естроген захищає від інфекцій сечовивідних шляхів, таким чином, жінки в період менопаузи, коли рівень цього гормону падає, можуть бути особливо до них сприйнятливі.

Їжте журавлину

Наскільки успішна ця «терапія», оцінити складно, але все ж вона працює. Можливо, проантоціанідіни, що містяться в ягодах заважають бактеріям обґрунтовуватися в сечовому міхурі. Втім, журавлинний сік або коктейлі з ним можуть бути не так дієві, як самі ягоди, так як алкоголь може дратувати сечовий міхур, а в соках може міститися більше цукру, ніж самої журавлини.