Кабмін України заборонив виплати бонусів і винагород в держкомпаніях

Кабінет міністрів України заборонив виплати бонусів і винагород менеджерам державних компаній, повідомляється на сайті уряду.

"У цьому питанні треба поставити крапку. Я поважаю незалежність корпоративного управління і наглядових рад, але пропоную сприймати реальність", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, зазначивши, що до цього рішення привели "жадібність і фантастичні цифри бонусів".

Скандал вибухнув, після того як наглядова рада держкомпанії "Нафтогазу України" оголосила про виплати винагороди співробітникам на загальну суму $ 46,3 млн "за перемогу" над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражному суді в спорі про транзитний контракт. Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що половину цієї суми вже отримали 40 осіб. Отримані гроші менеджери "Нафтогазу" поклали на рахунки банків в США, заявив депутат Верховної Ради Сергій Шахов.

Зараз постанова кабінету міністрів України "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" доповнили пунктом такого змісту: "Забороняється у разі незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану виплата винагороди ( премії) керівникам, заступникам керівників підприємств ".