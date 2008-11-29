ДФС перевірятиме суб'єкти господарювання на предмет контрабанди лісу

Державна фіскальна служба має намір перевірити 235 суб'єктів господарювання на предмет вирубки лісів і експорту лісоматеріалів, повідомило відомство на сайті.

Для проведення комплексної перевірки таких експортерів в план-графік включені 235 суб'єктів господарювання.

"У плановому порядку в поточному році вже перевірено 102 суб'єкта. Ще 133 будуть перевірені до кінця року, з яких в серпні - 60 платників податків", - цитує прес-служба в.о. глави відомства Євгена Бамбізова.

Він також зазначив, що за даними інформаційних баз даних ДФС сформувала перелік експортерів деревини. Протягом 2017 року - І півріччя 2018 го експорт деревини здійснювали майже 9 тис. суб'єктів господарювання, в тому числі 3,4 тис. - юридичні особи.

Як уточнила ДФС, серед підприємств-експортерів, яких ДФС має намір перевірити до кінця цього року, 22 знаходяться в підпорядкуванні Держлісагентства.

"Крім цього, співробітники ДФС увійшли в усі робочі групи для перевірок 76 лісгоспів", - підкреслює відомство.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів створив робочу групу для перевірки державних підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства, і інших суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з вирубкою лісів і експортом лісоматеріалів. У рабгруппу увійшли представники ДФС, Мінагропроду, Держекоінспекції, Держлісагентства, Госгеокадастра, Нацполіціі і Держприкордонслужби.

Кабмін доручив Госаудислужбі проінформувати уряд про результати перевірки до 23 серпня цього року.