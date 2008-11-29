Чим небезпечна відбілююча зубна паста

Чи використовуєте відбілюючу зубну пасту, щоб зробити посмішку ще більш голлівудською? Тоді вам дійсно варто дещо про неї знати. Деякі види зубної пасти, кажуть лікарі, можуть призвести до незворотних наслідків для емалі.

За словами Рони Ескандер (Rhona Eskander), одного з кращих лондонських стоматологів, чистка зубів активованим вугіллям або відбілюючою зубною пастою може привести до ерозії емалі і, як наслідок, непоправного збитку. В інтерв'ю Daily Mail вона додає, що не тільки зубні пасти, які ви купили десь в переході, але навіть продукти, представлені на полицях супермаркетів, здатні бути досить абразивними, щоб зробити це.

«Найприкріше, що переважна більшість людей про це навіть не здогадується», - каже Ескандер.

Дійсно, багато зубних паст, які позиціонуються як відбілюючі, можуть нашкодити зубам, а зовсім не поліпшити їх. Це пов'язано з тим, що майже всі вони містять абразиви - невеликі частинки, які дозволяють зубній пасті краще видаляти залишки їжі і плями.

«Зубні пасти з деревним вугіллям часто містять суворі частки, які можуть пошкодити емаль, - розповідає Рона Ескандер. - Крім того, з усіми цими тенденціями люди прагнуть уникати зубних паст з фтором, а це означає, що зуби в процесі чистки взагалі ніяк не захищені ».

Відбілююча зубна паста з абразивними частинками + інтенсивні рухи зубною щіткою = чутлива емаль, для якої навіть дотик води кімнатної температури може стати болючим (не кажучи вже про холодні або гарячі страви і напої).

Доктор Ескандер каже, що коли справа доходить до здоров'я зубів, фтор відіграє вирішальну роль. «Хоча занадто велика кількість фтору може нашкодити зубам, пасти, навіть якщо ви користуєтеся ними три або чотири рази на день, не той випадок, - пояснює експерт. - Причому, для дорослих людей присутність в пасті мінералу особливо важливо, щоб знизити будь-які ризики ».

«Люди думають що фтор і фториди, сполуки фтору з іншими елементами, впливають на їх імунну систему. Але вони чомусь не думають про те, що мінерал допомагає зміцнити емаль, роблячи зуби менш сприйнятливими до різного роду впливів, включаючи кислі продукти і напої », - продовжує Екскандер.

Відомо, що фторидами іноді збагачують питну воду, що, як показують дослідження, може знизити ризик розвитку або зменшити прояви карієсу.

Стоматологи радять використовувати зубну пасту з фтором - і краще без абразивних частинок - щоб ваші зуби (і ви заодно) відчували себе відмінно. До слова, крім жорстких зубних паст, серйозно пошкодити зуби можуть яблучний оцет «для схуднення» і вода з лимоном, якщо вона не прохолодна або тепла, а по-справжньому гаряча.