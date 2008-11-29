На Марсі є вода! Астрономи виявили величезне озеро

На Марсі виявлено величезне озеро з рідкою водою, що простягнулося на 20 кілометрів і "похоронене" під 1,5-кілометровим шаром льоду поблизу південного полюса Червоної планети.

Велике солоне озеро, по всій видимості, ховається під шарами льоду і пилу поблизу південного полюса Марса. Якщо відкриття підтвердиться, це буде перша водойма з рідкою водою, виявлена на Червоній планеті.

Фантастичне відкриття було зроблено після довгих років вивчення свідчень "рідкого" минулого і "крижаного" справжнього Марса. Але це перший випадок виявлення значної кількості цілющої рідини.

Судячи з даних зонда Mars Express, які вчені дуже довго і ретельно аналізували, озеро розташовується під крижаними шапками біля південного полюса Марса. Як заявили дослідники Європейського космічного агентства (ЄКА), озеро знаходиться під півторакілометровим шаром льоду, ширина водойми - 20 кілометрів, а глибина - не менше одного метра.

Незважаючи на те, що температура в цьому місці падає до мінус 68 градусів Цельсія, вода залишається в рідкій формі завдяки присутності в ній солей натрію, магнію і кальцію. Це, поряд з величезним тиском льоду зверху, знижує температуру замерзання.

Астрономи зробили відкриття завдяки інструменту MARSIS, спеціалізованому радару, який використовується для зондування іоносфери і глибинних шарів марсіанської поверхні.

MARSIS посилає радіохвилі, які відбиваються від поверхневих і підповерхневих шарів планети. Відбитий радіосигнал трохи відрізняється від посланого, і його характеристики вказують на тип речовини, що є присутнім в досліджуваній області. Таким чином, вчені з певною часткою впевненості можуть говорити про те, чи є під поверхнею, наприклад, лід або вода.

Використовуючи MARSIS для обстеження області поблизу південного полюса Марса, вчені зібрали 29 наборів радіолокаційних "проб" в період між травнем 2012 року і груднем 2015 року. Частина цієї області (загальною шириною близько 200 кілометрів) показувала дуже різкі зміни в радіолокаційних сигналах. На побудованих картах вона виглядає як яскрава пляма (приблизно 20 кілометрів у діаметрі), і, судячи за наявними даними, є резервуар з рідкою водою.

Як відзначають фахівці, радіолокаційний профіль відповідає профілю підлідних озер Землі, прихованих під крижаними шапками Гренландії і Антарктиди.

Роберто Орозій (Roberto Orosei) з Національного інституту астрофізики в Болонії, Італія, каже, що було складно виявити озеро, так як радіолокаційний детектор апарату Mars Express виявився ненадійним для такого роду вимірювань (нагадаємо, що зонд служить людству вже 15 років). Але саме італійські вчені саме на чолі з Орозо вперше заявили про виявлення рідкої води на Марсі.

Команді вчених довелося ризикнути і змінити програму детектора, поки він здійснював черговий виток по орбіті Червоної планети.

Після цього астрономам довелося чекати можливості поспостерігати за південним полюсом планети (саме там шанс знайти воду в рідкому вигляді був вище). Супутник міг приймати хороші дані тільки, коли перебував близько до досліджуваної області вночі, оскільки денне світло заважало спостереженням.

В результаті вченим вдалося "спіймати удачу за хвіст" менше 30 разів за три роки. Але, на щастя для команди (і для всього світу), цього було цілком достатньо, щоб відповісти на питання: чи є рідка вода на Марсі?

Якщо відкриття буде підтверджено сторонніми групами дослідників, можна буде задуматися і над вирішенням іншого дуже важливого для людства питання: чи є на Червоній планеті життя?

За словами Орозо, в озері потенційно можуть існувати форми життя, подібні до земних. Незважаючи на екстремальний холод і солоність води, мікроби на Землі виживають в схожих умовах.

"Це не те місце, де, як очікується, буде легко вижити, але земні приклади показують, що це можливо", - міркує вчений.

Велика частина сучасного Марса суха і, якщо так можна висловитися, безплідна, однак вчені виявили безліч доказів того, що в минулому Червона планета була іншою.

Наприклад, дослідники припускають, що величезний океан покривав північну півкулю планети приблизно 4,3 мільярда років тому, а озера, можливо, неодноразово наповнювалися і спустошувалися протягом десятків мільйонів років в таких місцях, як кратер Гейл.

На сьогоднішній день вода існує на Червоній планеті у вигляді незначної кількості пару в атмосфері, невелика її частина також "замкнена" в підземних льодовикових покривах і мінеральних сполуках.

Команда Орозо не виключає, що в подальшому вчені можуть виявити цілу мережу підземних водойм, подібних до нинішньої. Але для цього потрібні нові дані спостережень.

Додамо, що відкриття великого і, що найголовніше, стабільного запасу рідкої води на Марсі неймовірно значимо для людства. Майбутні місії до Червоної планети потребуватимуть води. Та й пошук ознак минулого і можливо нинішнього мікробного життя буде вестися в найбільш придатних для цього місцях.

Втім, відкриття фахівців ЄКА ще має бути підтверджено подальшими дослідженнями.

"Якщо ж результат буде підтверджений, це буде найбільший відомий резервуар рідкої води на Марсі в наші дні. І він явно буде мати значення для вивчення історії клімату і місць проживання життя", - робить висновок Плаут.

Результат відкриття, який вплине на хід подальших місій, представлені в науковому журналі Science.