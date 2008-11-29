Світовий банк: скасування мораторію на продаж сільгоспземель збільшить зростання ВВП України на 1,2 п. п

Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення дасть Україні додатково 1,2 процентного пункту зростання ВВП, заявила в четвер директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.

Верховна рада України 7 грудня прийняла закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 1 січня 2019 Згідно з документом український уряд до 1 липня 2018 р повинний був розробити і внести на розгляд Ради законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення. Однак законопроект поки не внесений.

"Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення є важливим для стимулювання економічного розвитку, і це дасть додатково 1,2% зростання ВВП", - цитує Кахконен українське агентство УНІАН. Це могло б приносити щорічно $ 60 млн додаткових надходжень до місцевих бюджетів, зазначила вона. На її думку, зараз на Україні землі, що знаходяться в державній власності, керуються неефективно.

Згідно з останніми прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зростання ВВП в 2018 р очікується на рівні 3,2%, в 2019 г. - 3%, в 2020 р - 3,8%, в 2021 г. - 4,1% .

Мораторій на продаж сільгоспземель діє на Україні вже 14 років. МВФ чекає від Києва прийняття земельної реформи, яку влада затягує вже кілька років. У парламенті немає консенсусу з цього питання. Ряд фракцій виступають проти відкриття ринку землі, побоюючись, що великі іноземні корпорації скуплять її у населення за низькими цінами.