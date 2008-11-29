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Главное об имплантации зубов
Разновидности имплантации, предлагаемые современной стоматологией
Имплантация зубов на сегодняшний день – это отличная альтернатива съемным зубным протезам. Как показывает практика, зубные имплантаты – это современный и надежный способ протезирования, с помощью которого можно решить множество проблем.
Имплантаты обеспечат правильное и тщательное пережевывание пищи, они способны предотвратить атрофию челюстной кости и тканей десен, а также не провоцируют возникновения стресса, который возможен при ношении съемных зубных протезов.
Качественную имплантацию зубов предлагает smartclinic.dp.ua стоматологическая поликлиника (Днепр, SmartClinic), в которой используются инновационные методы, высококачественные материалы и оборудование.
На практике применяются различные методы имплантации зубов, однако самой надежной, эффективной и часто применяемой считается:
Подобрать оптимальный вид имплантации поможет доктор, опираясь на результаты предварительных исследований зубов и ротовой полости пациента. Надежная и высококачественная smartclinic.dp.ua/implantatsiya имплантация зубов, Днепр, центр современной стоматологии SmartClinic, подарит человеку комфорт, уверенность в себе и здоровую улыбку.
Когда необходима имплантация
Имплантация одного зуба или нескольких показана пациентам в ситуациях, когда:
Кроме того, имплантация зубов рекомендуется специалистами при отсутствии функциональной окклюзии, результатом которой является частый болевой синдром.
Качественная имплантация зубов, цена на которую зависит от множества факторов (метод, степень сложности), поможет восстановить здоровье зубов и избавит от дискомфорта.
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