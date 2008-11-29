Главное об имплантации зубов

Разновидности имплантации, предлагаемые современной стоматологией

Имплантация зубов на сегодняшний день – это отличная альтернатива съемным зубным протезам. Как показывает практика, зубные имплантаты – это современный и надежный способ протезирования, с помощью которого можно решить множество проблем.

Имплантаты обеспечат правильное и тщательное пережевывание пищи, они способны предотвратить атрофию челюстной кости и тканей десен, а также не провоцируют возникновения стресса, который возможен при ношении съемных зубных протезов.

Качественную имплантацию зубов предлагает smartclinic.dp.ua стоматологическая поликлиника (Днепр, SmartClinic), в которой используются инновационные методы, высококачественные материалы и оборудование.

На практике применяются различные методы имплантации зубов, однако самой надежной, эффективной и часто применяемой считается:

Одноэтапная. Для имплантации зуба достаточно одного посещения доктора.

Двухэтапная. Один из самых распространенных методов, при котором вживление зуба осуществляется в два этапа. Процесс достаточно длительный (2 недели – 2 месяца).

Мини-имплантация. Это дополнительная фиксация съемных протезов.

Экспресс-способ. Восстановление только что утраченной зубной единицы.

Базальная. Идеальный метод для пациентов, у которых отсутствует большое количество зубов, расположенных подряд.

Отсроченная. Проводится процедура спустя полгода после удаления зубной единицы.

Подобрать оптимальный вид имплантации поможет доктор, опираясь на результаты предварительных исследований зубов и ротовой полости пациента. Надежная и высококачественная smartclinic.dp.ua/implantatsiya имплантация зубов, Днепр, центр современной стоматологии SmartClinic, подарит человеку комфорт, уверенность в себе и здоровую улыбку.

Когда необходима имплантация

Имплантация одного зуба или нескольких показана пациентам в ситуациях, когда:

Утрачен один зуб, но, те что рядом стоят, абсолютно здоровы.

Удаление или потеря зубов, стоящих последними в ряду.

Полное отсутствие резцов.

Противопоказания для ношения протезов.

Кроме того, имплантация зубов рекомендуется специалистами при отсутствии функциональной окклюзии, результатом которой является частый болевой синдром.

Качественная имплантация зубов, цена на которую зависит от множества факторов (метод, степень сложности), поможет восстановить здоровье зубов и избавит от дискомфорта.